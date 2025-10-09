【aim札幌店】10月限定お得なブライダル・ソロキャンペーン, フェア情報！

・10月キャンペーン (フォトウェディング)

有限会社三景スタジオ

1,早期予約特典！プラン料金10％OFF (1月以降撮影の方限定、対象プラン有り)

2,オンライン相談限定！選べる3大特典

１.,ブーケレンタル ２.,ブライダルインナーレンタル ３.,アクセサリーオプション

3,即日契約の方限定

お婿様トレンド衣装1着無料！(対象プラン有り)

4,冬&春ロケ予約スタート！対象プラン15％OFF

・10月土日祝限定フェア (フォトウェディング)

1,1月以降の撮影の方限定！選べる3大特典(対象プラン有り)

・ギフトブック2冊

・ウェルカムボード

・トレンド衣装1着無料(お嫁様)

北海道の大自然と、aimならではのファッション＆ビューティーの世界観を楽しめるプランとなっております。

・10月キャンペーン(ソロウェディング)

・当日契約で、プラン料金が4万円OFF＋ブライダルインナーレンタル無料に。(アルバムプラン限定)

より多くの方にソロウェディングを楽しんでいただきたいという想いで今回のお得なキャンペーンを

スタートいたしました。

・女子会プラン限定(SNS掲載可能な方限定)

新作トレンドコレクション１着ずつ無料

カウンセリング参加方法

事前予約制になります。

下記HPのご予約フォームよりご予約いただけます。［24時間受付中］

creative photo studio aim札幌店

〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西３丁目32－8・3 スクエア北ビル 1F

ご予約はこちら→https://x.gd/ggxld