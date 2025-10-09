ヴァレンティノ ビューティより一日中*1崩れにくい濃密ブラックのアイライナー「Vライナー」登場

日本ロレアル株式会社

2025年10月22日（水）、ヴァレンティノ ビューティは、なめらかで精密なラインを描く、濃密ブラックアイライナー「Vライナー」を新発売いたします。

大胆で力強いセミマットのブラックが印象的な目元を演出しつつ、ウォータプルーフタイプで一日中*1

美しいラインを持続*1します。また、精密でやわらかいフェルトタイプの筆が思いのままのラインを描くことができ、魅力的な自分らしさを表現するアイライナーです。

ゴールドのキャップをアクセントに、自分らしさを表現する白いキャンバスのようなアイボリーカラーと、印象的なブラックのロゴ。ヴァレンティノ ビューティのメイクアップラインとの調和を考慮して開発されたパッケージです。

「Vライナー」6,930円(税込)

７色のカラーアイライナー／アイシャドウ「ヴァレンティノ カラーグラフ」と合わせて、様々なスタイルのアイメイクを自由にお楽しみください。

*1 ヴァレンティノ ビューティ調べ。個人差があります。

多彩な表現で自分らしさを彩る「ヴァレンティノ カラーグラフ」

クチュールのカラードレスからインスパイアされた７色のカラー。深みのあるマットと細かいグリッターが光を帯びてきらめくシマーの２つのテクスチャー。アイライナーとしてもアイシャドウとしても、プレイフルで多様なメイクアップを楽しめます。

※製品の性能を維持するため、定期的にアイライナー専用のシャープナーで先端を削ってください。

※アイシャドウとしてご使用の際は、本品を塗った後、テクスチャーが乾く前にブレンドしてください。

「ヴァレンティノ カラーグラフ(https://www.valentino-beauty.jp/makeup/makeup-eyes/makeup-eyes-liners/colorgraph-eyeliner/MPL02484.html?srsltid=AfmBOooIRp8YRwEZN1_Sr-fIVgf4vDeOLC_lnn0sNBkfbH5lls6xdyHI)」 各 6,930円(税込)

01 ロックスタッズ ノワール（マット）、02 ブラウン フォンダン（シマー）、

03 グリーンストラヴァガンザ（シマー）、04 パープル ドーズ（シマー）、

05 ブルー ナイアガラ（シマー）、06 ピンク PP（マット）、07 ソーラー コーラル（マット）

＊表示価格は希望小売価格です。

お問い合わせ先

ヴァレンティノ ビューティ

TEL: 0120-323-220

受付時間:月～金 10:00～12:00, 13:00～17:00 ※土・日・祝・年末年始休

〒163-1030 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー