今年もアビスパ福岡と共に、社会課題解決への一歩を！サポートカンパニー就任が決定。

ネクスウェイブ株式会社

ネクスウェイブ株式会社(本社：福岡県福岡市、代表：木下晃一)は、アビスパ福岡が主催する社会連携プロジェクト「TAKE ACTION Month!」のサポートカンパニーに就任することが決定しましたのでお知らせします。

今回のサポートカンパニー就任は、「福岡の街に貢献したい」という当社の想いから実現しました。昨年のアビスパ福岡「シャレン！パートナー」「TAKE ACTION Week!スポンサー」に続くアビスパ福岡のスポンサー契約締結となります。

地元福岡のサッカークラブ「アビスパ福岡」の地域貢献の取り組みに参画することで、福岡の街・人・環境へ貢献することを目的としています。

TAKE ACTION Month! について昨年の「TAKE ACTION Week!」アップサイクルワークショップの様子

「TAKE ACTION Month!」は、昨年アビスパ福岡が開催した「TAKE ACTION Week!」を拡大して開催される社会連携プロジェクトです。ゴミ・災害・人権など世の中の社会課題に対し、「きっと誰かがやってくれる」ではなく "自分がその誰かになる" ための歩みを進めるイベントが1ヶ月を通して実施されます。

昨年の「TAKE ACTION Week!」では2000名以上の方がイベントに参加し、Jリーグが開催した「2025 シャレン！アウォーズ」にて、ファン・サポーター選考賞を受賞しています。

アビスパ福岡ホームゲームでのイベントについて

2025年10月4日、アビスパ福岡対横浜FCの試合会場にて配布された限定ユニフォーム「TAKE ACTION ユニフォーム」に、当社のロゴが掲載されました。TAKE ACTION ユニフォームは、TAKE ACTION Month！のイベントやワークショップに参加された方先着2,000名にプレゼントされました。

TAKE ACTION Month！ アビスパ福岡との取り組みについて

当社はこの度、アビスパ福岡と共同で消火栓広告を掲出することが決定しました。サッカークラブの消火栓広告掲出は、J1クラブとして初になります。

地域の皆様に消火栓の位置や存在をより身近に感じてもらうことで、防災意識を高め、地域の安全に貢献することを目的としています。

日常の風景の中に自然に溶け込みながら、もしもの時に「ここに消火栓がある」と気づける街づくりを、アビスパ福岡とともに進めてまいります。

会社概要

会社名：ネクスウェイブ株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区渡辺通2－4－14 パグーロ薬院6階

代表者：木下晃一

設立：2015年10月22日

公式HP：https://nexwave.jp

本件に関するお問い合わせ

会社名：ネクスウェイブ株式会社

担当者：横尾 将也

TEL: 070-3285-4894

E-Mail: m-yokoo@nexwave.co.jp