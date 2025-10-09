『映画 えんとつ町のプペル 約束の時計台ファンド』、募集開始から1日半（34時間42分）で【4.8億円】の満額達成。

ミュージックセキュリティーズ株式会社

ミュージックセキュリティーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中園浩輝）が運営する事業投資型クラウドファンディング「セキュリテ」にて、10月7日に募集を開始した『映画 えんとつ町のプペル 約束の時計台ファンド』が、8日の20時42分に満額に達し、募集を終了致しました。

これは、国内の事業投資型クラウドファンディングの最高調達額（※）となります。

本ファンドでは、株式会社CHIMNEY TOWN（東京都千代田区、代表取締役：西野亮廣）が手掛ける長編アニメーション映画「映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～」の制作・宣伝・公開に必要な資金の一部を募集。今後、投資家の皆さまへ事業の売上げに応じた分配を行います。

前作『えんとつ町のプペル』は196万人の観客動員、興行収入27億円を記録。

そこで築かれた認知度やファンコミュニティは、強力なIP資産となっており、今作ではその資産を活かし、10年間に渡る事業計画を立てています。

引き続き、「セキュリテ」は、未来を切り開く人と、挑戦を後押ししてくれる人をつなぎ、社会に対して「共感」を通じた資金を循環させることで、文化を未来につなげて参ります。

※当社調べ。事業投資型クラウドファンディングとは、一般の個人や法人からインターネットを通じて直接事業への投資を募る仕組みです。投資家は、投資した対象の事業の成果に応じて、分配金を受け取ります。貸付型クラウドファンディング（ソーシャルレンディング）や不動産クラウドファンディングは含みません。

株式会社CHIMNEY TOWN 西野亮廣代表からのコメントをご紹介します。

【ご報告と御礼】

『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』の事業投資型クラウドファンディングは、プロジェクト開始から1日半（34時間42分）で、目標金額である【4億8,000万円】に到達いたしました。

これをもちまして、本ファンドの募集を正式に締め切らせていただきます。

この船に共に乗り込んでくださった皆様に、心より御礼申し上げます。

お預かりした想いを確かに受け止め、結果を出しにいきます！

西野亮廣(キングコング)