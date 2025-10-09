株式会社タスカジ、「長谷工コーポレーション」・CVCファンド「ハウス食品グループイノベーション2号ファンド」から資金調達を実施

株式会社タスカジ

家事代行マッチングプラットフォーム「タスカジ」および法人向けソリューション事業「タスカジ研究所」を展開する株式会社タスカジ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：和田幸子、以下「当社」）は、株式会社長谷工コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：熊野 聡、以下「長谷工コーポレーション」）および、ハウス食品グループ本社株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：浦上 博史、以下「ハウス食品グループ」）がSBIインベストメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員会長兼社長：北尾 吉孝）と共同で設立したコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）ファンド「ハウス食品グループイノベーション2号ファンド」を通じて、資金調達を実施したことをお知らせいたします。株式会社タスカジは2社との業務連携を推進し、新たな価値創造を目指します。

資金調達の背景と目的

当社は「世界の家事を、ゼロにする。」をミッションに掲げ、暮らしの中に存在する無数の課題をテクノロジーで解決する仕組みづくりを進めています。今回の資金調達は、以下2つの事業領域における成長加速を目的としています。

各社との事業連携

- 家事代行マッチングプラットフォーム事業「タスカジ」「タスカジ」は掃除・料理・整理収納など多様な家事を、依頼者とハウスキーパー（タスカジさん）が直接契約できるCtoCマッチングプラットフォームです。2014年のサービス開始以来、利用者登録数は13万人、タスカジさんの登録数は4,000人を超え、低価格ながら高品質なサービスとして支持を拡大しています。「家事代行サービス企業ランキング2017」1位、「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2018」働き方改革サポート賞受賞。- 法人向けソリューション事業「タスカジ研究所」 「タスカジ研究所」は、タスカジのマッチングプラットフォーム上、および家事代行の利用現場から得られる「家ナカ」ライフログデータや、ハウスキーパーが持つ家事知見等を蓄積・活用し、企業に向けた調査・商品開発支援・プロモーション等のソリューションを提供する法人向け事業です。食品、日用品、家電、住宅など多様な業界と共創を進めています。家事代行マッチングプラットフォーム事業「タスカジ」の特徴法人向けソリューション事業「タスカジ研究所」のしくみ

本資金調達は、各社との事業連携とシナジー創出を目的とした戦略的調達です。

長谷工コーポレーション：

2025年8月より株主として参画し、長谷工グループの住宅事業と「タスカジ」および「タスカジ研究所」に蓄積されたデータ・知見を掛け合わせることで、住宅というハードと、暮らしを支えるサービスというソフトを融合させた新しいライフサポートモデルの実現を進めていきます。

ハウス食品グループ：

「タスカジ研究所」が蓄積する「家ナカ」ライフログデータを活用した新たなるマーケティングや商品開発に取り組みます。AIを活用したデータ解析とデータドリブンなアプローチによって、生活者の暮らしに潜む課題や行動パターンを「タスカジ研究所」に蓄積したライフログデータから精緻に捉え、顧客自身も認識しない消費者起点インサイトを抽出します。これにより、マーケティングや商品開発における新たな価値創造の仕組みを共に構築してまいります。

資金用途と組織強化

本調達による資金は、以下の分野に重点的に投資します。

- システム開発：家事代行マッチングサービス「タスカジ」のユーザー体験向上と安定稼働を支える基盤強化と「タスカジ研究所」におけるAIを活用したデータ解析や、データドリブンなアプローチを可能にするシステム開発を推進- マーケティング：ブランド認知拡大とパートナー企業との共創促進- 人材採用・組織づくり：積極的な採用を通じて事業拡張を支える人材基盤を整備

また、2025年6月1日付で COOとして藤原尚也氏 を迎え入れました。藤原氏はカルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）、外資系化粧品会社や青山商事にてデジタルマーケティングを牽引してきた豊富な経験を持ちます。

今後は、COO直下で当社を牽引する広報・マーケティング・カスタマーサポート・法人営業の各責任者として、将来的には経営幹部を目指す人材を広く募集し、さらなる事業成長を実現してまいります。



▼人材募集ページ

https://corp.taskaji.jp/recruit/

(https://corp.taskaji.jp/recruit/)

今後の展望

タスカジは「世界の家事を、ゼロにする。」というミッションのもと、AIを活用したテキスト・画像データ解析や最適化技術を主軸に据え、

- 個人向けの「家事代行プラットフォーム事業」- 法人向けの「”家ナカ”データソリューション事業」

の両輪で成長を加速させます。さらに今後は、AIとデータを起点としながら、IoTやロボティクスといった先端領域との連携も視野に入れ、生活者の暮らしにシームレスに溶け込むサービスの実現を目指します。この度の資金調達を機に、より多くの企業・生活者と共に、「家のナカから、世界を変える。」新しい市場と価値を創り出してまいります。

コメント

株式会社タスカジ 代表取締役 和田幸子：

タスカジは『世界の家事を、ゼロにする。』という壮大なミッションを掲げています。今回の資金調達と2社との連携は、家事代行という枠を超え、暮らしの中に潜む膨大な課題を社会全体で解決するための大きな一歩です。住宅や食品といった生活の基盤を担う企業と共に、データとテクノロジーを掛け合わせ、生活者一人ひとりの暮らしを根本から変革していきたいと考えています。

本件に関する各社のプレスリリース

長谷工コーポレーション：

https://www.haseko.co.jp/hc/information/press/20251009_1.html

ハウス食品グループ：

https://housefoods-group.com/newsrelease/pdf/newsrelease_20251009.pdf

会社概要



株式会社タスカジ

所在地：東京都港区芝2-26-1 iSmartビル301

代表者：代表取締役CEO 和田幸子

設立：2013年11月

事業内容：

・家事代行マッチングサービス「タスカジ(https://taskaji.jp/)」

・法人向けソリューション事業「タスカジ研究所(https://corp.taskaji.jp/services/taskaji-kenkyujo/)」

URL：https://corp.taskaji.jp