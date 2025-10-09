聖夜の食卓に笑顔を添える味わいを ローズホテル横浜「クリスマスケーキ」

株式会社 重慶飯店

ローズホテル横浜(横浜市中区山下町77番地/総支配人 渡部 一樹)では、2025年12月20日(土)から12月25日(木)まで、1階「パティスリー ミリーラ・フォーレ」にて、クリスマスケーキを販売いたします。

ローズホテル横浜 2025年のクリスマスケーキは、毎年ご好評をいただいている定番ケーキから新作まで、全6種類のクリスマスケーキをご用意いたします。パティシエのおすすめは、キルシュ香るグリオットゼリーとグリオットムースを相性のよいライチ風味のピスタチオムースではさみ、下にピスタチオとチョコクランチをひいた5層仕立ての『クリスマスピスターシュ』。家族みんなが笑顔で味わう瞬間を思い描き、ケーキの上にはチョコレート細工の雪だるまの親子をのせました。また、フランボワーズゼリーとホワイトチョコレートムースをフランボワーズムースで包んだ『クリスマスルージュ』は、ホワイトチョコレートムースの甘さとフランボワーズの酸味の絶妙なバランスをお楽しみいただける一品。ギフトのように飾ったチョコレート細工の大きなリボンがクリスマスを華やかに彩ります。そのほか、『クリスマスショート』『クリスマスミルフィーユ』『クリスマスタルトフレーズ』『クリスマスショコラオランジュ』の4種をご用意しております。大切な方とのホリデーシーズンの団欒に、ホテルメイドのクリスマスケーキをぜひどうぞ。

クリスマスケーキ 販売概要

販売期間：2025年12月20日(土)～12月25日(木)

予約期間：2025年10月1日(水)～12月19日(金)

早割10%OFF期間：2025年10月1日(水)～11月30日(日)

販売場所：パティスリーミリーラ・フォーレ TEL: 045-681-2916

〒231-0023 横浜市中区山下町77 ローズホテル横浜 1F

HP：https://www.rosehotelyokohama.com/restaurant/06/plan/detail/3976/

商品紹介

クリスマスピスターシュ【新作】

13cm×13cm \7,500(税込)

キルシュ香るグリオットゼリーとグリオットムースを相性の良いライチ風味のピスタチオムースで挟みこみ、下にはサクサク生地をひいた5層仕立て。食べやすく優しい一品に仕上げました。

クリスマスルージュ【新作】

5号 \7,200(税込)

フランボワーズムースの中にはフランボワーズゼリー、ホワイトチョコレートムース。食感としてサクサク生地を合わせました。甘さと酸味のバランスが良いムースケーキをお楽しみください。

クリスマスショコラオランジュ【新作】

5号 \7,500(税込)

舌ざわり滑らかなチョコレートムースの中には、オレンジジュレ、オレンジブリュレ、オレンジ風味のチョコレートムース。フレッシュのオレンジと皮を惜しみなく使用したカカオを感じる香り豊かな一品。

※画像は5号。クリスマスショート

4号 \4,350 5号 \6,800 6号 \9,800(税込)

しっとりとしたスポンジに北海道産の純生クリームと厳選した国産苺をたっぷりと使用した王道ショートケーキです。

クリスマスミルフィーユ

18cm×8cm \7,900(税込)

濃厚な自家製カスタードクリームと苺を香ばしいサクサクなパイ生地でサンドし、厳選した国産苺をたっぷりと飾りました。

クリスマスタルトフレーズ

5号 \6,800 6号 \9,800(税込)

厳選した国産の苺とカスタードクリームをアーモンド風味のタルト生地の上に敷き詰めた、苺づくしの贅沢なタルトです。

パティスリー ミリーラ・フォーレローズホテル横浜について

1959年に横浜中華街に重慶飯店本館を創業以来、横浜中華街のランドマークでもある「ローズホテル横浜（旧ホテルホリデイ・イン横浜）」をオープン。「食」「泊」をテーマに、全国に展開しております。客室数184室、3つのレストランのほか、大小様々な宴会場を有し、館内はいたるところに飾られた中国絵画や調度品が目を引くノスタルジックなホテルです。

