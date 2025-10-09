Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤³¤É¤â¤ÎµÔÂÔËÉ»ß¿ä¿ÊÁ´¹ñ¥Õ¥©ー¥é¥à with ¤Û¤Ã¤«¤¤¤É¤¦¡×11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë »¥ËÚ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ç½é³«ºÅ¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬¼çºÅ¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤È»¥ËÚ»Ô¤¬¶¦ºÅ¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬´ë²è¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤³¤É¤â¤ÎµÔÂÔËÉ»ß¿ä¿ÊÁ´¹ñ¥Õ¥©ー¥é¥àwith¤Û¤Ã¤«¤¤¤É¤¦ ¤³¤É¤â¤È¿Æ¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë»¥ËÚ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬ËèÇ¯11·î¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó¡¦»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ß¿ä¿Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£»ùÆ¸µÔÂÔÌäÂê¤ä¡¢ÂÎÈ³¤Ê¤É¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËèÇ¯1ÅÔ»Ô¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤É¤â¤È¿Æ¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢³Ø¤Ó¤ÈÂÎ¸³¤Î¾ì¤ò³§ÍÍ¤Ë¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ßÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÉûÍý»öÄ¹¤Î¹âÁÄ¾ï»Ò»á¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤Î¤Û¤«¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤â½Ð±é¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂèÆóÉô¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥¬ー¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Âç¿Í¤â¤³¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥¬ー¥ë¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë¤ä¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿ÍKacotam¤´¶¨ÎÏ¤Î¡Ö¹©ºî¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î´ë²è¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤É¤âµÔÂÔËÉ»ß¿ä¿ÊÁ´¹ñ¥Õ¥©ー¥é¥àwith¤Û¤Ã¤«¤¤¤É¤¦¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ : 2025Ç¯11·î3Æü(·î¡¦½Ë) 11:00³«¾ì¡¢14:00³«±é¡¢16:30½ª±é
²ñ¾ì : »¥ËÚ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶èÅì»¥ËÚ£¶¾ò£±ÃúÌÜ£±－£±¡Ë
¼çºÅ : ¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£
¶¦ºÅ : ËÌ³¤Æ»¡¢»¥ËÚ»Ô
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡ö¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÀ©¤Ç¤¹¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/forum2025/¡Ë¤è¤ê±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ø¿Ê¤ß¡¢É¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÃæ¥Ûー¥ë¡Ë¡¡13:00³«¾ì¡¢14:00³«±é¡¢16:30½ª±é
½Ð±é¼Ô¡§MCÆÁ°æ·òÂÀ¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë¡¢Æü²¼ÎçÆà
´ðÄ´¹Ö±é ¹âÁÄ¾ï»Ò¡ÊÇ§ÄêNPOË¡¿Í»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ßÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÉûÍý»öÄ¹¡Ë
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó ¥²¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê
¡ö¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö½Ð±é¼Ô¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÁ°æ·òÂÀ¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë
Æü²¼ÎçÆà
¹âÁÄ¾ï»Ò
¡ÊÇ§ÄêNPOË¡¿Í»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ßÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÉûÍý»öÄ¹¡Ë
NPOË¡¿Í¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯´ð¶âÂåÉ½Íý»ö¡¢NPOË¡¿Í¥Õ¥¡¥¶ー¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÉûÂåÉ½Íý»ö¤Û¤«¡£»ñ³Ê¤ÏÊÝ°é»Î¡¢ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡£²¼ï¡¢¿´Íý³Ø¸¡Äê1µé¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Û¤«¡£Yahoo!¥Ë¥åー¥¹¡¦¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡£
°é»ù¾ðÊó»ïmikuÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·14Ç¯´Ö³èÌö¡£¡ÖÍÄ»ù´ü¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Î°é¤ÁÉô²ñ¡×°Ñ°÷¡Ê¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£2023Ç¯～¡Ë¤Û¤«¹ñ¤ä¹ÔÀ¯¤Î°Ñ°÷¤òÎòÇ¤¡£
Ãø½ñ¤Ï¡Ø´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë?¾®³ØÀ¸¤ÎÊÉ¡Ù¡ÊÉ÷ÌÄ¼Ë¡Ë¤Û¤«¡£
¥Öー¥¹½ÐÅ¸¡Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë³µÍ×
¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤Ï11:00³«¾ì¡¢16:00½ªÎ»Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤´»²²Ã¤Ï¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
1.¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥¬ー¥ë ¥À¥ó¥¹¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥¬ー¥ë¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç³Ú¤·¤¯¥À¥ó¥¹¤ò³Ø¤Ù¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ç¤Î¤´»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
£±.11:30～12:00
£².12:30～13:00
£³.13:30～14:00
£´.15:00～15:30
2.¹©ºî¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
»¥ËÚ»ÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë³Ø½¬»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Ç§ÄêNPOË¡¿ÍKacotam¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¹©ºî¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡¡§ÀèÃå½ç¤Ç¡¢½çÈÖ¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¡¢°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡öÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£