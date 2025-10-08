公式YouTubeチャンネル「選挙ドットコムちゃんねる」の登録者が20万人突破！

イチニ株式会社

当社が運営する日本最大級の政治・選挙プラットフォーム「選挙ドットコム」の公式YouTubeチャンネル「選挙ドットコムちゃんねる」の登録者が20万人を突破いたしました。2019年11月の番組スタートから5年10ヶ月の間、視聴者の政治や選挙への参加意識を高め、投票率向上を図る目的で番組制作にあたってまいりましたが、今後もさらに多くの視聴者にご覧いただけるよう努めてまいります。

「選挙ドットコムちゃんねる」は2019年11月、現在の番組構成でスタートしました。現在では毎週火～日曜日の午後6時以降に公開する通常放送に加え、国政選挙などの大型選挙などにあわせた「特番」、「自民党総裁選2024」では「候補者討論会」を実施、「2025年参院選」では「党首討論」も実施してまいりました。



番組の初代MCは作家の乙武洋匡氏が務め、現在は選挙ドットコム編集長の鈴木邦和、選挙芸人の山本期日前らがMCを務めております。毎週の政治や選挙の最新情報を伝えるべく各分野の専門家をゲストにお招きして、動画投稿を行っています。

スタートから約6年の間、国会議員や全国の首長ら政治家ゲストをお迎えしており、累計で100人を超える政治家にご出演いただきました。ゲストの選定に当たっては、順番や回数を国会の議席数に基づいて配分しており、情報の公平・公正、政党間のバランスを保つよう心がけております。

これまでのゲスト出演回数（2025年9月末現在）

さらに、政治・選挙の解説をテーマとした回には、データ分析の専門家や選挙プランナー、現役の新聞記者などにご出演いただき、様々な見方に基づく判断材料を視聴者に提供するよう努めております。

今後の放送予定

毎週の通常放送に加え、新企画にもチャレンジしていきます！

これからも、視聴者の政治や選挙への参加意識を高め、投票率向上につながる番組制作に努めてまいります。

▼選挙ドットコムちゃんねるはこちら

https://www.youtube.com/@thesenkyo(https://www.youtube.com/@thesenkyo)

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約2,800万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・選挙ドットコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@thesenkyo

・選挙ドットコム公式Xアカウント：https://x.com/go2senkyo

・選挙ドットコム公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@go2senkyo