株式会社DiaL Shift「AIコール×Bpaas（セールス代行）」を正式リリース ～業務自動化を“AIコール×PaaS”で再定義、企業のDX推進を加速～

株式会社DiaL Shift

2025年10月8日

株式会社DiaL Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：吉次優太）は、AIを活用した営業自動化とBPOを融合させた新サービス「AI×BPaas（ビーパース）」を正式リリースしました。

■ 概要

本サービスは、営業組織が抱える“属人化・再現性の欠如・採用難”といった構造的課題を解消し、安定した成果創出と高速PDCAを両立する革新的モデルです。

📄 サービス資料はこちら

DiaL Shift_提案資料（Googleスライド）(https://docs.google.com/presentation/d/1d-9ZZtWOYAkP-B1FRJijM7ahfcHdi6wq6IZ42hYP3EI/edit?slide=id.p1#slide=id.p1)

詳細・ご相談のご予約はこちら

日程調整リンク（Spirinc）※15分枠(https://app.spirinc.com/t/DxnzMEs3HNYijWJZA-k1y/as/oIZc-dj1E8l647hX2ndca/confirm)

■ 背景

多くの企業が「トップ営業の属人化」「再現性の欠如」「採用・育成コストの増加」といった課題に直面しています。

従来の営業代行では人依存が強く、業務品質のばらつきや改善速度の限界が存在しました。

当社ではこれらを解決するために、AI技術と運用設計を一体化した“AI×BPaas（Business Process as a Service）”モデルを開発。営業活動そのものをデータ化・可視化し、再現性のある営業オペレーションを仕組み化します。

■ サービス概要：「AI×BPaas」で再現性ある営業を実現

本サービスは、AIが受付突破・取次依頼・再コールを自動化し、人はトスアップ後の商談化・クロージングに集中するハイブリッド構成です。

これにより「属人化ゼロ」「安定稼働」「成果最大化」を同時に実現します。

活動量担当者数に依存AIによる同時多発架電で3倍の行動量改善サイクル週次～月次日次単位でPDCA回転属人化リスク高いログ分析・AIチューニングでゼロ化コスト構造人件費線形増加準線形スケール、費用対効果30%改善

■ 成果モデル（KPI）

実運用では以下のような成果が確認されています。

接続率：+35％向上

商談化率：+42％向上

CPA（1件あたりコスト）：－30％削減

これらはAIコールログの自動解析と日次改善により、従来の営業活動を圧倒的なスピードで最適化することによって実現しました。

■ 導入企業の声

「受付突破率が3倍以上に上がり、担当者接続までの効率が飛躍的に改善した。」

「スクリプト精度のPDCAを日単位で回せるようになり、成果が安定した。」

導入後の企業では、AI×人の最適分業により「属人化からの脱却」と「再現性の確立」を両立し、営業組織全体のボトルネックを解消しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社DiaL Shift

代表取締役CEO：吉次 優太

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル

設立：2023年

事業内容：AIを活用した営業支援・AIシステム開発

URL：https://www.dial-shift.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社DiaL Shift 広報担当

E-mail：maki@dial-shift.jp

TEL：03-8634-5722

📄 サービス資料はこちら

DiaL Shift_提案資料（Googleスライド）(https://docs.google.com/presentation/d/1d-9ZZtWOYAkP-B1FRJijM7ahfcHdi6wq6IZ42hYP3EI/edit?slide=id.p1#slide=id.p1)

詳細・ご相談のご予約はこちら

日程調整リンク（Spirinc）※15分枠(https://app.spirinc.com/t/DxnzMEs3HNYijWJZA-k1y/as/oIZc-dj1E8l647hX2ndca/confirm)