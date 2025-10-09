IT業界とエンジニアのキャリアのリアルに切り込む対談チャンネル「ピッケリン（PicKel-in）」を開設！

株式会社SOFA

ITエンジニア支援・採用コンサルティング事業を展開する株式会社SOFA(https://s-ofa.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋征希）は、公式YouTubeチャンネル「ピッケリン（PicKel-in）(https://www.youtube.com/@pickel-in)」を開設いたしました。

本チャンネルは、「IT業界に対話と議論の場を提供する」をコンセプトに、ITエンジニア・フリーランス・IT企業経営者など多彩なゲストを迎え、働き方・キャリア・独立のリアルを台本なしで語り合う新しいYouTubeチャンネルです。

株式会社SOFAは、創業以来「世界をちょっと優しくする」をミッションに掲げ、IT業界の採用支援やフリーランスエンジニアの受注支援などを行ってきました。

その中で感じてきたのが、「表に出ない“IT業界の本音のキャリア論”を語れる場所の少なさ」でした。

そこで今回、SOFAは新たな試みとして、リアルな対話を通じてキャリアの多様性を伝えるYouTubeチャンネル「ピッケリン」を開設しました。

「ピッケリン（PicKel-in）」チャンネル概要

- チャンネル名：ピッケリン（PicKel-in）- チャンネルURL：https://www.youtube.com/@pickel-in(https://www.youtube.com/@pickel-in)- 出演希望者のお問い合わせはこちら：https://s-ofa.com/for-engineers/(https://s-ofa.com/for-engineers/)- 企業様・メディア取材・協業のご相談はこちら：https://s-ofa.com/for-partners/(https://s-ofa.com/for-partners/)

チャンネル内では、対話を通じてIT業界の新しい発見をお届けしていきます。

視聴者へのメッセージ

「ピッケリン」は、業界人だけでなく、これからIT業界を目指す方・転職を考える方にもぜひ見てほしいチャンネルです。

IT業界はコミュニケーションが乏しくなりがちですが、チャンネルを通してつながりを作り、相互理解を深められる場を作っていきたいと考えています。

成功談だけでなく“失敗談”や“葛藤”も共有しながら、「キャリアの正解はひとつじゃない」というメッセージを届けていきます。

株式会社SOFAについて

- 会社名：株式会社SOFA（https://s-ofa.com/）- 所在地：東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階- 代表者：代表取締役 高橋征希- 事業内容：- - エンジニア採用の支援- - フリーランスエンジニアの受注支援- 運営サイト- - SOFAマガジン：https://sofa-magazine.jp/(https://sofa-magazine.jp/)- - SOFAジョブ：https://job.sofa-magazine.jp/(https://job.sofa-magazine.jp/)