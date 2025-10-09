日本酒類レビュー・情報メディア「Japan Cellar」グランドオープン

株式会社ハイパープロダクティブ

株式会社ハイパープロダクティブ（代表取締役：堀内亜矢子）は、本日、日本酒・焼酎・日本ワインを中心としたレビュー・情報メディア 「Japan Cellar（ジャパンセラー）」 をグランドオープンいたしました。

市場背景と課題

近年、日本酒やウィスキーが海外輸出額を大きく伸ばし、日本酒類の海外輸出額は、2023年に1,344億円 と2014年比で4.5倍に拡大しました。しかし、ワイン輸出額フランス：2兆円（11.9 Billion EUR）、イタリア：1.3兆円（7.7 Billion EUR） と比較すると、グローバル市場において依然として差が残っています。

この要因として、当社は以下の2点を課題と捉えています。

日本酒・焼酎はワイン同様に膨大な銘柄が存在するにもかかわらず、商品選択を支援する分かりやすい指標が不足していること。

食事とのペアリングやサービスの標準化に関する知識・資格が、ワインに比べ十分に整備されていないこと。

ワイン分野では、米国の Wine Advocate による「パーカーポイント」に代表される権威ある点数評価や、ソムリエ資格やWSETなどグローバル共通の教育制度により、消費者の商品選択の基盤や、楽しみ方が確立されています。一方、日本酒類ではこうした基盤が整っているとは言えない状況です。

Japan Cellarの取り組み

Japan Cellarは、こうした課題を解決するために、以下の3つの柱に基づき情報発信を行います。

・点数方式によるレビュー情報の提供（独自評価フレームワーク「JC BLICU」）

・日本酒類の基礎知識・蔵元・ワイナリー情報の発信

・料理とのペアリングガイドの多言語展開

従来の日本酒レビューが主観的な紹介にとどまることが多い中、Japan Cellarは客観的かつ国際的な評価基準を提示します。同時に、海外の愛好家・プロフェッショナル向けに各銘柄の楽しみ方の提示を行います。当初は日本語・英語の2言語で開始し、短期的に主要海外言語（4～5言語）へ順次拡大予定です。また、Webサイトに加え、YouTubeなどの動画メディアも活用し、テキストと映像の両面から幅広いユーザーにリーチしてまいります。

厳選レビューチーム

Japan Cellarの信頼性を担保するため、日本を代表するソムリエ3名がExecutive Reviewerとして参画しました。

井黒卓氏（2020年全日本最優秀ソムリエ／TACTICAL WINE CONSULTANT代表）

岩田渉氏（2017年全日本最優秀ソムリエ／THE THOUSAND KYOTO シェフソムリエ）

星山厚豪氏（元Wine Advocateレビュアー／IWC日本酒・ワイン審査員／Yakiniku House れんがや 店長）

さらにお三方のお声がけにより、9名のレビュアーが参加。日本発の酒類レビューを世界基準で展開するため、最上級の布陣でスタートいたします。

今後の展望

Japan Cellarは「日本酒類版のWine Advocate」を目指し、日本のお酒とその文化をグローバルに発信していきます。世界中の消費者とプロフェッショナルが安心して日本酒類を選び、楽しむための“新しいスタンダード”を確立していきます。

【Japan Cellar】

（サイトURL）

日本語版：https://japancellar.com/

英語版：https://japancellar.com/en/

（YouTubeチャンネル）

日本語版：https://www.youtube.com/@JapanCellar-f3g

英語版：https://www.youtube.com/@JapanCellar

【Executive Reviewer/Rewiewerプロフィール】

（詳細は別紙参照）

（別紙）

Executive Reviewer・Reviewerのご紹介

【Executive Reviewers】

- 井黒卓

（受賞歴）

- 2020年 第8回全日本最優秀ソムリエコンクール優勝- 2024年 ゴ・エ・ミヨ2024年ベストソムリエ

（役職）

- TACTICAL WINE CONSULTANT代表- ロオジエ ワイン・ディレクター- トランジット・ホールディングス エグゼクティブ・ワイン・アドバイザー

- 岩田渉

（受賞歴）

- 2017年 第8回全日本最優秀ソムリエコンクール優勝- 2018年 第4回A.S.I.アジア・オセアニア最優秀ソムリエコンクール優勝- 2019年 第16回A.S.I.世界最優秀ソムリエコンクール11位入賞- 2023年 第17回A.S.I.世界最優秀ソムリエコンクール5位入賞

（役職）

- THE THOUSAND KYOTO シェフソムリエ

- 星山厚豪

（役職）

- 元Robert Parker Wine Advocateレビュアー- International Wine Challenge（IWC）日本酒・ワイン審査員- Yakiniku House れんがや 店長

【Reviewers】