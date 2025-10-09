オリジナルのAIエージェントがノーコードで構築可能に！15時間の講師付き研修マナビトエージェントfor bizをリリース。リスキリング助成金で75%オフで受講可能！

株式会社ALLI

AIエージェントの受託、AIエージェント構築スクール、法人向け研修を行う株式会社ALLI（本社：東京都港区元赤坂1－3－10、代表取締役：中條裕章）は、ノーコードAIエージェント構築の法人研修「マナビトエージェントfor biz( https://ai-jump.jp/pr )」をリリースします。

「マナビトエージェント」は15時間の研修で、ノーコードでオリジナルのAIエージェントを構築できるようになる研修になります。AIエージェントは、これまでの生成AIのように、人の指示でのみ動くAIではなく、人からの指示がなくとも勝手に仕事を進めてくれるAIになります。



例えば、

・メール自動返信エージェントを作れば、

「メールを受信すると→ChatGPTが内容を解析し、返信文を作成→下書きに保存」

を自動でしておいてくれるため、人は内容の確認をして送信ボタンを押すだけでよくなります。



・商談エージェントを作れば、

「カレンダーに商談会社名が追加されると→自動でChatGPTが会社を分析し、課題の仮説や自社商材の訴求点をリサーチ→メール/チャットワークに結果を自動連携→（ZOOMで商談実施）→ZOOM終了ボタンが押されると→内容を書き起こし＆要約→ChatGPTがマニュアルとの差分を分析→スプレッドシートに連携→Chatツールの商談報告に自動投稿」



といったように、人から指示や入力をして初めて動く生成AIやAIエージェント(Difyや従来のAIエージェントと言われているもの)ではなく、日常の業務の中でAIが動くトリガー（上記、具体例の下線部）を設定しておくことで、勝手にAIが設定したフローを辿って業務を遂行してくれることが可能になります。



本サービスはプレローンチを通して、業界を問わず、業界最大手の大企業様～スタートアップまで研修をさせていただき、研修後、AI社員率90％の事業部が誕生、業務コスト1/36に短縮、1営業マンあたり商談数2.5倍といった実績をだしてまいりました。

また、研修後にAIエージェント受託を始めた会社様では、初月から売上600万円を達成いたしました。



株式会社ALLIでは、自社でのAIエージェントの受託ノウハウを活かし、ノーコードでAIエージェントが構築できるようになった時代に合わせて、研修という形で、誰でもオリジナルのAIエージェントが作れる世界を目指して参ります。





■「マナビトエージェント」とは

- ノーコードで、AIエージェントを構築可能に！数々の受託をしてきたプロが講師AIエージェントの構築を講師がリアルタムで研修いたします。世界で最も使われているAIエージェント構築ツールn8nを用いて、上記のトリガーによるAIエージェント構築を可能にしております。前半の5回で、AIエージェント構築に必要なスキルを習得し、後半の5回は徐々に難易度が上がる形でAIエージェントを実際に構築していきます。ノーコードで構築といっても、エラー等がでてきますが、講師がリアルタムで解消していくので、最短でAIエージェント構築のスキルを習得可能でございます。- リスキリング助成金の活用で法人様は75％オフでご受講可能AIエージェント研修も、リスキリング助成金の対象となります。1名様あたり実質25%の負担でのご受講が可能となります。（最小実施人数3名～）- AIエージェントの受託を新規事業として立ち上げも可能これまで億単位の開発費が必要とされてきたAIエージェントの構築にかかる開発コスト、期間が生成AIやn8nの登場で開発費数万円、期間が約10分の1まで下がったことで、AIエージェント受託の原価が下がりました。既存のお取引先や新規のお取引先に対してAIエージェントの導入をする企業様が増えて参りました。- アフターフォローも充実実際に自社で作っていく過程で、当社がアフターフォローをすることで、実装まで伴走させていただきます。学んだだけで終わりではなく、動くものを作っていくという点に重点をおいております。- 当社が開発した専用のGPTsで研修後のAIエージェント開発がさらに爆速に当社ではこれまでのAIエージェント受託のノウハウを元に、オリジナルのGPTsを構築しております。これを利用することで、チャット形式でこんなAIエージェントが作りたい、と入力するだけでn8nのエージェント設計図が一発で出力されます。さらに、エラーのノウハウも蓄積しているため、エラーが起きたらGPTsに入力すればすぐに原因と解決提案が出てくるようにチューニングしております。これにより、0からAIエージェントを作る場合と比較し、開発時間を3分の1まで短縮可能になります。



■実際に受講者が作成したAIエージェント

■「マナビトエージェントfor biz」のご利用の流れ

- STEP1 問い合わせ ：こちら(https://form.run/@manabito-agent)からご予約ください- STEP2 打合せ：AIエージェントに関してのご説明、貴社に関してのヒアリングを行います- STEP3 契約締結 ：合意の上、契約を結ばせていただきます- （STEP4） リスキリング助成金の申請 ：助成金をご利用になる場合は申請を行います。当社提携先にてサポートも可能でございます- STEP5 研修実施：90分×10コマでの研修を実施いたします。



【サービス提供】

サービス名：「マナビトエージェントfor biz」

提供開始日: 2025年6月10日

サービスサイト：https://ai-jump.jp/pr



【株式会社ALLI について】

WEBやSNSを中心とした広告の運用・マーケティング会社として2017年に設立。リスティング広告、クリエイティブ制作まで一気通貫で支援を行う他、コピーライティング、セールスライティングのノウハウを活かした獲得型のLPの制作・改善、メディア事業など幅広い事業を展開しています。生成AIの登場以降、AIエージェントによる業務自動化の開発コストが下がったことで、AIエージェントの受託、研修をスタートしており、大手の実績も多数ございます。



■株式会社ALLI 概要

会社名 ：株式会社ALLI

所在地 ：東京都港区元赤坂1-3-10

代表取締役 ：中條裕章

設立 ：2017年10月

URL ：https://alli.tokyo