松竹ブロードキャスティングとKDDIが贈るシニア向けeスポーツ体験会をリニューアル！

松竹ブロードキャスティング株式会社

人生100年時代を迎え、シニア世代の方々が楽しく、自分らしく暮らしていくことが益々大切になっています。

この課題に対し、シニア向けコミュニティサイト「ナビトモ」を運営する松竹ブロードキャスティング株式会社（東京都中央区）は、eスポーツ施設「esports Style UENO」を展開するKDDI株式会社（東京都千代田区）との連携を強化。2025年7月から月1回のペースで継続し、ご好評をいただいてきた体験会を、参加者の声も踏まえ、この度プログラムをさらに充実させ、リニューアルします。

今回も会場となるのは、最新設備が整った「esports Style UENO」。

プロ選手を招いた国民的パズルゲーム『ぷよぷよeスポーツ』を利用した脳活体験に加えて、シニア世代のニーズである「スマホのお悩み相談会」をセットにしたプログラムとして開催します。

イベントが進化！ 2つの魅力でさらに充実

本イベントは、シニア世代の「認知機能向上」と「スマホ利用のお悩み」を同時にサポートするプログラムです。

開催概要

- 国民的パズルゲーム『ぷよぷよeスポーツ』で楽しく脳活！（3Fオープンゲームスペース）◯プロ選手を講師に招き、国民的パズルゲーム『ぷよぷよeスポーツ』を使った「脳活ゲーム体験」を実施します。ゲームが初めての方や、こういった場所に馴染みがない方でもご安心ください。プロの講師やスタッフが操作方法から遊び方まで、丁寧に教えますので、脳の活性化と新しい仲間づくりを安心してお楽しみいただけます。- KDDI/auショップのスタッフによる無料スマホ相談会（3F特設相談ブース)◯「文字の打ち方がわからない」「QRコードの読み方が分からない」といった日常的なスマホのお悩みに、KDDIの専門スタッフが親切・丁寧に対応します。他社キャリアをご利用の方も大歓迎です。この機会にお悩みをご相談ください。

◯企画名:

＜無料＞シニア向け 「スマホ相談会」付き「脳活ゲーム体験（ぷよぷよeスポーツ）」

◯場所: esports Style UENO（上野広小路駅徒歩1分）

3F特設相談ブース および 3Fオープンゲームブース

◯開催日: ＜第4回＞ 2025年10月23日（木）

（12月まで毎月1回、平日開催予定）

◯時間:

● 午前の部

10：00 「esports Style UENO」集合

※脳活ゲームからの参加を希望される方は、

10：15までにお越しください。

10：00～10：25 スマホ相談会

10：30～11：30 脳活ゲーム体験

11：30～12：00 スマホ相談会 or 脳活ゲーム体験

（お好きな時間をお過ごし下さい。）

● 午後の部

12：30 「esports Style UENO」集合

※脳活ゲームからの参加を希望される方は、

12：45までにお越しください。

12：30～12：55 スマホ相談会

13：00～14：00 脳活ゲーム体験

14：00～14：30 スマホ相談会 or 脳活ゲーム体験

（お好きな時間をお過ごし下さい。）

◯参加費: 無料

◯定員: 各回10名様予定（先着順）

◯主催: 松竹ブロードキャスティング株式会社

◯協力: KDDI株式会社、株式会社セガ

(C)SEGA

過去のeスポーツ体験会参加者アンケート（50代～70代）の声

(C)SEGA

「来月も参加したい！」「講師の説明が解りやすかった。」「わからなくてもスタッフが丁寧に教えてくれて助かった。」など、満足度の高いお声をいただいています。

お申し込み方法

参加をご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

- 申し込みフォーム：https://x.gd/bay6X

ご参加いただける方には、お申し込みから3営業日以内に「当日の詳細メール」をお送り致します。

当日、会場受付にて、メール画面をご提示下さい。

皆さまのお申し込みを心よりお待ちしております。