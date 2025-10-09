日本香堂、お線香『花風』をリニューアル 金木犀の香りが新登場　10月10日より全国で順次発売

株式会社日本香堂

株式会社日本香堂（本社：東京都中央区、代表取締役社長：土屋 義幸）は、輝くような自然の香りにこだわった花の香りのお線香ブランド「花風」をリニューアルし、2025年10月10日(金)より全国で順次販売します。

人気の高い金木犀を新たにラインアップに加え、ラベンダーと白梅は香りを新香調に。パッケージも透明感のある洗練されたデザインへと進化させました。

これまで「花風」は、"花の風のような心澄みわたるピュアな香り″と"住環境に配慮した残り香とけむりが少ない″お線香として皆様に愛されてまいりました。

今回のリニューアルでは、「SCENT of JAPAN」をタグラインに掲げ、支持されてきた価値観はそのままに現代の暮らしに心地よく寄り添う商品として進化させました。

■リニューアルのポイント

ピュアな花の息吹をイメージした香りはそのままに、自然と日本の情景が浮かぶような、透明感のあるかぐわしい香りにこだわり、創香しています。

１.待望の"金木犀”が登場

香水やコスメ商品などで人気を誇る、金木犀の香りがラインアップに加わります。

２."ラベンダー”と"白梅”は新香調に

人気のラベンダーと白梅の香りは、香りの強度を引き上げ花々が最も美しく香るひとときを表現し、残り香まで余韻が感じられるようにしました。

３.ミニは使いやすい長さに

お客様のお声を大切に、長さ約90mm/燃焼時間約15分に変更しました。

４.環境に配慮した商品づくり

イベントなどの装飾に用いられた後の花々や市場に出荷されない生花を、原料の一部に活用しています。（対象商品：ラベンダー、金木犀、白梅、花橘）

５.お求めやすい価格に

内容量を変更し、お求めやすい価格を実現しました。

■製品概要

花風 バラ詰花風 ミニ

金木犀

清秋の街角。静かに深まりゆく季（とき）を告げる秋の便り、金木犀。

穏やかな陽光に照らされた黄金色の小花が放つ甘い香りは、冴えわたる空のもとに薫り立ちます。

金木犀にアプリコットやジャスミンを溶け込ませ、花々が持つ切なくぬくもりのある香りを創り上げました。儚くも心を和ませる、フローラルフルーティーの香りです。

花風 金木犀 バラ詰・ミニ

ラベンダー

冷涼な初夏の丘陵にやわらかな光を受けて花開く、最も芳香がすばらしいといわれる開花直前のラベンダーそのものの香りです。つぼみに満ちるみずみずしいハーバル感を表現するため、ラベンダー精油をはじめとする天然のハーブエッセンスを加え、爽やかでピュアな香りを再現しました。

白梅

寒風の中、僅かな春のきざしをも敏感に感じ取り、花弁に芳香が満ちるまで時を待つ白梅そのものの香りです。

春の野に可憐に咲く白梅の透明感をホワイトフローラルの香りに仕上げ、清らかでピュアな香りを再現しました。

ひのき

大空をめざし真っ直ぐにのびる、日本人の心のふるさとにある優美な「ひのき」そのものの香りです。

ひのき精油にイトスギなどを加え、森の呼吸を感じるような爽快感を表現し、素朴でピュアな香りに仕上げました。

アクア

青々とした新緑の間からきらきらとこぼれ落ちそうなほどの木漏れ日を浴びて、みずみずしく湧きいずる清流をイメージしました。透明感のあるグリーンとアクアノートに、ローズ・ジャスミン・シクラメンなどの花々の香りが清涼感を思わせる上品な香りに仕上げました。

花菖蒲

梅雨時の雨上がり。きらきらとした空気の中で凛々しく静かに咲きそろう紫紺の花菖蒲は、まるで日本画のような洗練された美しさ―香りの世界では‘イリス’と呼ばれフランス王家の紋章にもなった歴史を持つ高貴な花。

イリスやバイオレットの香りが織りなす落ち着きと静けさを秘めたつややかなグリーンフローラルの香りは、その花の姿をうつすように創り上げました。

花橘

かぐわしい残り香から、親しい人を懐かしむ香りとして、いにしえの和歌に詠まれた花橘。

初夏のそよ風にはこばれて、白い花橘が放つ甘く清々しい香りは、香りの世界では‘ネロリ’と呼ばれるオレンジフラワーの香り。

オレンジやマンダリンの柑橘の実の香りをネロリやジャスミンのホワイトフラワーに重ねて心地よく香り続ける、爽やかで明るいシトラスフローラルの香りです。

蓮花

夏の朝、凛として佇み、やがて美しい花を咲かせる蓮の花の香りです。透きとおる朝露を浴びた可憐で高潔な蓮花をイメージしました。

水辺に咲く上品な蓮花の姿を透明感のあるパウダリックフローラルの清楚な香りに仕上げました。

カーネーション

贈り物として古より世界中で親しまれてきた、カーネーションそのものの香りです。

奥ゆかしく心温まるようなカーネーションの姿を、明るく落ち着いたシルキーフローラルの香りに仕上げ、優しさを表現しました。

【製品スペック（全種共通）】

※ミニは金木犀・ラベンダー・白梅・蓮花・カーネーションのみ

花風とは

「花風」は、優しく香りをはこぶ花の風。

空気、水面、木漏れ日―

景色にとけこんだピュアな香りの息吹は、やがて花風となり、ひろがってゆきます。

自然のきらめきが紡ぎだす、透明感のあるかぐわしい香りにこだわって創香した、けむりが少なく残り香がさわやかなお線香です。

株式会社日本香堂

「青雲」「毎日香」をはじめとするお線香や、お香・フレグランス商品の製造販売を手がけるメーカー。約450年の歴史を持つ日本香堂グループの中核企業として、『香りあるこころ豊かな暮らし』をテーマに、日本独自の香文化や供養文化の継承・発展に取り組んでいます。

