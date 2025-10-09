【新サービス】広告運用に“すぐ使える”記事制作の提供開始！ ─ 記事LP／漫画LP／アンケートLPに対応！

FlipNine株式会社


サービス提供の背景

広告運用の現場では、ユーザーの理解負荷を下げる導線設計と離脱を抑える情報構成が成果（CV）を左右します。FlipNineは、日々の運用知見を制作プロセスに組み込み、初稿の段階から配信に耐える品質を標準化。「まず1本」から試せる価格と仕様でご提供します。



記事LPに関するお問い合わせ :
https://flip-nine.jp/contact/
サービス概要

対応フォーマット：記事LP／漫画LP／アンケートLP（他フォーマットも応相談）


制作範囲：訴求設計 → 構成案 → デザイン調整（軽微な装飾）


納品物：入稿用データ（テキスト／画像一式）（その他ご要望お伺いします）


特長


1．運用目線の設計
導入文からセクション構成、CTA配置までCV獲得に最適化した記事設計。



2．離脱抑制の表現
漫画／アンケート型で心理的ハードルを下げ、読了率とクリック率の向上を狙います。



3．一気通貫のワンストップ
訴求整理から初稿、修正反映までを専任チームで迅速対応。短期テストにも最適。



価格（1本あたり・税別）

価格：100,000円


※ ボリュームや追加デザイン、漫画のコマ数増などは別途お見積り


※ 記載の価格は税別です。内容・価格は予告なく変更となる場合があります。



【2025年12月31日までの限定】キャンペーン特典

■特典１.


【記事の修正往復回数が無制限】


※ 構成案の提出は１パターンです。


※ 修正往復が無制限の対象は構成案FIX後の記事制作内容に対してのみ対象です。


※ 納品完了後の修正は保証期間14日以内のみ修正対応が可能です。



■特典２.


・他社勝ち記事の調査・分析


・構成案作成


・画像、CTAボタン、漫画、動画素材などの一連の制作対応



■特典３.


【アドアフィ運用の相談サポート付き】


弊社の運用担当者が訴求方法のアドバイスを行い運用改善サポートを行います。


※必ずしも運用が成功するという保証はございませんのでご留意ください。


ご利用の流れ

1．テーマ・KPI共有（ターゲット／訴求軸 等）


2．訴求設計・構成案提出


3．ご確認・修正（キャンペーン中につき修正無制限）


（リソースに限りがあるため、一定数到達したら予告なくキャンペーンを停止する場合がございます）


4．入稿用データ納品


こんな企業様に

- 配信起点ですぐにABテストしたい
- 記事LP×漫画／アンケート型で入口のハードルを下げたい
- 既存LPはあるが、別切り口の訴求を短期で増やしたい

■会社概要

社名：FlipNine株式会社（FlipNine Inc.）
本社：東京都中央区日本橋茅場町2-7-4 Aster茅場町5階
資本金：1,000万円
代表者：代表取締役社長　大竹 優策
U R L：https://flip-nine.jp/

■プレスリリースに関するお問い合わせ


FlipNine株式会社　担当：佐藤・田中
Tel：03-6876-1355