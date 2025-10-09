SC激動の時代に飛躍するためのマーケティング戦略 オンラインセミナー11月6日開催 株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2025年11月6日開催SC激動の時代に飛躍するためのマーケティング戦略

SC業界はいま、大きな転換期にあります。

ネット通販の拡大、少子高齢化、人手不足…。これまでの「立地や規模」だけでは戦えない時代になりました。

これからのSCに必要なのは、マーケティングの視点とテクノロジーの活用です。

本セミナーでは、SC独自のマーケティングプロセスや、ビッグデータ・AI・ICTの活用方法を、最新事例とともに解説。企画・運営・テナント戦略・人材育成まで、「これからのSCづくり」に必要な考え方と実践方法が学べます。

本セミナーで得られる主なポイント

講師：魚谷 昌哉株式会社ＳＣマーケティング総合研究所 代表取締役

- SCに必要な「5P」マーケティングとその実践方法- 商圏・顧客データを活かした分析とポジショニング戦略- AIを活用したSTP分析やテナント選定のアプローチ- CS・ESを高める最新の調査活用法ICTで変わる顧客接点と販促の在り方- 米国事例に学ぶマーケティング人材・組織の育て方

京都大学経済学部卒業後、トヨタ自動車を経て三井不動産へ転職。

同社で三井アウトレットパークの様々な施設の立上げと運営を担当、また三井不動産商業マネジメント社への出向時には同社のマーケティング業務全体を統括、整備。2012年に独立して株式会社SCマーケティング総合研究所を設立し代表取締役に就任。SC関連企業向けコンサルティング、システム開発や顧客分析・戦略立案に従事。

プログラム：

1．激動の時代に入ったSC業界

1）激変した事業環境

１.ネット通販やICTの進展で現場が一変

２.少子高齢化による消費行動の変化

３.人手不足

2）新たな事業環境に適合するために必要なポイント

１.差別化を追求した新機軸のSCが増えつつある（最新事例紹介）

２.今後は「立地・規模」だけでなく、「運営力」「分析・企画・実行力」が問われる



2．大革新の司令塔になるSCマーケティングの基本と役割

1）コンセプトメイクはマーケティングから始まる!?SC独自のマーケティングプロセスとは



3.そもそもSCマーケティングとは

1）SCマーケティングとは

１.SC版マーケティングプロセス

２.３C分析・SC版マーケティングミックス

３.ポジショニングステートメント

2）SC版4Pが進化した「５P」:

１.店揃え ２.プロモーション ３.施設アメニティ ４.テナント力 ５.ICT



4.「SCマーケティング2.0」の衝撃～テクノロジー活用によるマーケティングの変化

1）ビッグデータの活用

１.商圏特性はより深く、即時に把握

２.顧客の属性や動向を自由に分析可能

３.競合状況や店揃え比較も随時分析可能

2）AIの活用

１.AIペルソナ利用でSTP分析が大きく進化

２.AIがポジショニングのアイデアを多数提案

３.リーシング候補もAIと相談して探し出せる

3）CS/ESの高度化

１.他業界で急速に普及しているビルトイン型の調査がSC業界にも

２.調査で集まった大量の意見はAIで分析＆改善

4）顧客接点の進化:テナント側のあらゆる顧客接点がICTで再構築されていく

5.「SCマーケティング2.0」を実践するために

1）STPマーケティングを進化させよう

１.マーケティングプロセスをスピードアップ

２.機動的に戦術修正を行うことでマーケティングミックスを成功に導く

2）米国のSCMDに見る人材育成の考え方

・マーケティング業務を分離発注できる人材を育てる

3）組織の再構築

１.MECE（漏れなくダブりなく）な組織が作れているか

２.権限と責任を明確にした組織を作る

開催概要：

開催日時2025年11月6日(水) 13:00~17:00

開催方法：オンラインセミナー（アーカイブ視聴期間あり）

受講料：お一人様 33,000円（税込）

