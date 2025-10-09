株式会社コンコルド・トゥエンティーワンおよび一般社団法人ジャパンアフリカ経済文化交流協会、一般社団法人 Humming for PEACE への協力を開始

株式会社コンコルド・トゥエンティーワン

株式会社コンコルド・トゥエンティーワン（本社：東京都文京区、代表：風間健、以下「コンコルド21」）と一般社団法人ジャパンアフリカ経済文化交流協会（所在地：東京都文京区、代表理事：風間健、以下「JAECA」）は、一般社団法人 Humming for PEACE（所在地：広島県広島市、代表理事：かくばりゆきえ、以下「HFP」）が推進する「ハミングを通じた平和・共生の普及」に対し、広報連携・コンテンツ制作・イベント協力を中心に協力を開始いたしました。

あわせて、協力開始の背景と今後の展開を共有するため、三者による対談を行い、記事（note）を公開いたしました。まずは2025年10月10日に開催する世界同時ハミングデーを皮切りに、教育・地域・企業の現場へ“言葉の前の音”によるセルフケアと共生の実践を丁寧に広げてまいります。

対談記事：『「言葉にできない想いを音に変える」── ハミングシンガー・かくばりゆきえさんが語る、ハミングの力』

掲載先：https://note.com/kiren_bushindo/n/nbd90f3294b6b?sub_rt=share_pw

左：かくばりゆきえ氏 右：風間健氏■コンコルド21が平和・共生の普及に取り組む背景

コンコルド21は、武道の知を「人を倒す技術」ではなく、心を整え、人を敬い、共に生きるための実践として社会に翻訳してまいりました。しかしながら、現場では言葉にしづらい不安や孤立が見過ごされがちです。だからこそ、まずは安心して呼吸できる場を増やし、非言語の合図から関係をやわらかく結び直す取り組みが必要だと考えています。

この考えと高い親和性を持つのが、ハミングを通じて国や言語をこえて人と人をつなぐHFPの活動です。さらに、国内外の教育・地域・国際交流ネットワークを持つJAECAとの連携により、実装フィールドを着実に広げられると判断し、本協力に至りました。

■Humming for PEACEとの協力による取り組み

コンコルド21は平和・共生の普及実現のため、世界同時ハミングデーを皮切りに、誰もが参加しやすい形で平和・共生の体験機会を継続的に増やしてまいります。具体的には、Humming for PEACE が企画する各種プログラムの広報などに協力し、対談・記事などのコンテンツ制作・公開を進めます。

■役割- 一般社団法人 Humming for PEACE（HFP）：プログラムの監修、ファシリテーター／世界同時ハミングデー等の企画運営、参加導線の設計。- 株式会社コンコルド・トゥエンティーワン（コンコルド21）：広報・編集、対談・記事の制作と公開。- 一般社団法人 ジャパンアフリカ経済文化交流協会（JAECA）：自治体・教育機関・地域団体・国際交流ネットワークとの接続、現地実装の調整と拡大、イベント連携の推進。■各団体について- 一般社団法人 Humming for PEACE（HFP）https://hummingforpeace.world/「ハミングだから、ことばを超えて地球がつながる」を掲げ、毎年10月10日に開催する世界同時ハミングデーを起点に、地域・学校・企業での参加型プログラムを展開しています。非言語コミュニケーションとしてのハミングを、セルフケアや相互理解の実践として位置づけ、イベント運営・普及啓発・参加導線設計に取り組んでいます。- 株式会社コンコルド・トゥエンティーワン（コンコルド21）https://kiren-bushindo.jp/武道教育研究家・風間健の実践知を土台に、「心を整え、人を敬い、共に生きる」という理念を中核に、武道教育研究家・風間健の実践知を“心の護身術”として社会へ実装。理念を現場の行動に落とし込むために、編集・広報の力で知を手順化・言語化・可視化し、教育・福祉・地域・企業の現場で使える形に整えるため、対談・記事などのコンテンツ制作を行っています。- 一般社団法人 ジャパンアフリカ経済文化交流協会（JAECA）https://www.jaeca.or.jp/日本とアフリカ諸国の経済・文化交流の促進を通じ、教育・地域・国際協働の架け橋となることを目指して活動しています。国内外のネットワークを活かし、自治体・教育機関・地域団体との連携づくり、現地実装やイベント協働の推進に取り組んでいます。本協力では、実装先の拡大と現地協働の調整、国際・地域イベントの連携を担います。

