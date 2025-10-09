リーンマーケティング、事業拡大に伴い10月27日にオフィス移転

リーンマーケティング株式会社

「徹底的に無駄をなくし、マーケティングを最適化する」をミッションに掲げ、データ×AIを活用したマーケティング支援を行うリーンマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐伯知亮、以下「リーンマーケティング」）は、事業拡大および組織体制強化に伴い、2025年10月27日（月）より本社オフィスを下記の新拠点へ移転いたします。

■新オフィスの概要

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-15 SOLIX SHIBUYA 4階

アクセス：

東京メトロ半蔵門線：「渋谷駅」徒歩3分

東京メトロ銀座線：「渋谷駅」徒歩5分

JR山手線：「渋谷駅」徒歩6分

営業開始日：2025年10月27日（月）

■移転の背景と目的

当社は、データ×AIを活用したマーケティング支援と広告統合管理プラットフォーム「LeanCloud（リーンクラウド）」の開発を通じて、企業の“再現性ある成長”を支援してまいりました。

新オフィスでは、社員がより快適に働ける環境を整えるとともに、社内外のコミュニケーションを促進し、さらなる業務効率化を図ることを目的として実施いたしました。

■祝い花受付サイト「matomeru」（運営：株式会社グリーンロード）

この度の移転の祝花は当社のSDGsの取り組みとして「本当に必要なもの」をまとめて贈ることができるサービス「matomeru」に賛同し、窓口を設けさせていただきました。

祝い花のご依頼に関する詳細は下記URLよりご確認いただけます。こちらよりご依頼いただければ幸甚に存じます。

https://matomeru-oiwai.jp/gift-receptions/leanmarketing/

■広告統合管理システム「リーンクラウド」とは

「リーンクラウド」は、複数媒体の広告データを一元管理し、国を跨いだ広告集計・分析・レポートを自動化するSaaSです。

- 売上貢献を可視化し無駄なコストを削減- 自動集計でレポート作成時間を０に- 60媒体以上の広告データが連携可能

実際に、年間5億円規模の広告投資を行う企業においてCPAを40%改善する成果を実現しています。今後も「簡単・すぐに・正確」な広告運用を可能にし、すべての企業の広告内製化（インハウス化）を後押ししてまいります。

サービス詳細：https://leanmarketing.jp/service/leancloud

【会社概要】

会社名：リーンマーケティング株式会社

代表取締役：佐伯 知亮

所在地：

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア15階（2025年10月26日まで）

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-15 SOLIX SHIBUYA 4階（2025年10月27日より）

事業内容：広告統合管理システム「リーンクラウド」の提供、デジタルマーケティング支援、マーケティング・経営企画コンサルティング

ウェブサイト：https://leanmarketing.jp/