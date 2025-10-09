リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH TV Pro 300 Cart」を日本で新発売

ウィーメックス株式会社

ＰＨＣホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区）傘下のウィーメックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋秀明、以下「ウィーメックス」）は、医療現場が求める性能と機動性を兼ね備えたカート型モデル、リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH TV Pro 300 Cart（以下、TV Pro 300 Cart）」(※1)を2025年10月9日より発売します。「TV Pro 300 Cart」は2024年6月18日に発売された「Teladoc HEALTH TV Pro 300」(※2)のカート型機種で、高性能なカメラとバッテリーの搭載により、入院患者さんの回診時や救急外来、電源の確保が難しい環境など、あらゆる医療現場で安定した運用が可能な“スタンダードモデル”です。なお、本商品は米国Teladoc Health, Inc.が開発・製造しており、先駆けて米国で販売が開始されておりましたが、日本国内での発売は今回が初めてとなります。

＃「TV Pro 300 Cart」の特長

- バッテリー搭載のカート型設計：電源の確保が難しい場所でも運用でき、移動・設置が簡単に行えます。臨機応変な対応が求められる医療現場で活躍します。- 最新鋭のカメラを搭載：最大70倍相当のズーム機能を有し、340°水平回転、110°垂直回転が可能です。また、ナイトビジョン（暗視）機能により、夜間の遠隔支援にも対応しています。

＃主な利用シーン

「TV Pro 300 Cart」は、高性能カメラとバッテリーを搭載しているため、電源や設置場所にとらわれず、さまざまな医療現場でご活用いただけます。ナイトビジョン機能により、暗い場所でもモニタリングができ、夜間のオンコール対応時にも、周囲に配慮した処置支援が行えます。

- 救急・集中治療の現場での夜間オンコール支援- 周産期・新生児医療における専門医による遠隔支援やモニタリング- 手術室の遠隔支援および術中コンサルテーション

＃リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」について

専門医の少ない医療機関と遠隔地の専門医をオンラインで繋げる、リモート操作可能なリアルタイム遠隔医療システムです。超音波診断装置などの周辺医療機器と接続し、患者さんの容体を短時間で把握することができます。また、遠隔地にいる医師主導で操作できるため、遠隔地の医師が現場にいるかのように情報を取得できます。

※リアルタイム遠隔医療システムのラインナップ。本製品には医療機器に該当する機能は含まれていません。

（※1）リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH TV Pro 300 Cart」紹介ページ

https://www.phchd.com/jp/bx/telehealth/services/teladoc-health-tvpro300cart

（※2）リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」ブランドサイト

https://www.phchd.com/jp/bx/telehealth

＜ウィーメックス株式会社について＞

ウィーメックス株式会社は、グローバルヘルスケア企業として事業を展開するＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード6523 東証プライム）の日本における事業子会社です。企画・開発から販売までワンストップでサービスを提供する新体制として、2023年4月より新会社として事業を開始しました。また、2025年10月1日にウィーメックス ヘルスケアシステムズ株式会社を吸収合併しました。「メディコム」ブランドのレセプトコンピュータや電子カルテの他に、薬局経営のサポートや特定保健指導の支援、遠隔医療システムなどを提供しています。国内の「医療DX」を推進するヘルスケア IT製品・サービスを通じて、患者さんへの医療サービス向上と医療従事者の業務効率化に取り組んでいます。

https://www.wemex.com/

□所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-25-18 NBF渋谷ガーデンフロント14F

□代表者名 ：代表取締役社長 高橋秀明

＜ＰＨＣホールディングス株式会社（ＰＨＣグループ）について＞

ＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード 6523 東証プライム）は、健康を願うすべての人々に新たな価値を創造し、豊かな社会づくりに貢献することを経営理念に掲げるグローバルヘルスケア企業です。傘下にＰＨＣ株式会社やアセンシア ダイアベティスケアホールディングス、エプレディアホールディングス、株式会社ＬＳＩメディエンス、ウィーメックス株式会社、メディフォード株式会社などを置き、糖尿病マネジメント、ヘルスケアソリューション、診断・ライフサイエンスの事業領域において、開発、製造、販売、サービスを行っています。2024年度のグループ連結売上収益は3,616億円、世界125以上の国と地域のお客様に製品・サービスをお使いいただいています。ＰＨＣグループはＰＨＣホールディングス株式会社とその事業子会社の総称です。

https://www.phchd.com/jp

お問合せ先

ウィーメックス株式会社

E-mail：tky-mc_pr_alignment@ml.wemex.com