「Reckoner」、サイボウズ主催のクラウドサービス総合イベント「Cybozu Days 2025」 に出展

株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）が提供する、クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」は、2025年10月27日（月）～28日（火）に開催される「Cybozu Days 2025」にブース出展することをお知らせします。

「Cybozu Days 2025」の公式サイト： https://days.cybozu.co.jp/

スリーシェイクのブースでは、データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」の実際の操作画面をご覧いただけるデモンストレーションをご用意しております。複雑化・分散化したデータをノーコードで効率的に統合・活用するイメージをご体験いただけます。



さらに今年は、新たに「AIエージェント」機能（ベータ版）と「オンプレエージェント」機能が加わり、データ連携フロー自動生成による業務効率の向上と、クラウド・オンプレをまたいだ柔軟なデータ活用の幅が大きく拡大しました。これらの最新機能も会場でご紹介いたしますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

「AIエージェント」機能（ベータ版）について：https://reckoner.io/news/ai-agent/

「オンプレエージェント」機能について：https://reckoner.io/news/on_premise_agent/

「オンプレエージェント」機能拡張について：https://reckoner.io/news/on-premise-file-server/

■「Reckoner」ブース概要

- カテゴリ：パンダ

※「Reckoner」のブース位置につきましては、「Reckoner」公式Xアカウント（https://x.com/reckoner_japan）にて随時お知らせいたします。あわせて、最新情報をぜひご確認ください。

■Cybozu Days 2025開催概要



DXの多角的なヒントやサイボウス製品の活用事例を紹介するセミナーの開催と、140社を超えるサイボウズのパートナー企業が一堂に会する、年に1度のリアル開催のイベントです。



日程： 2025年10月27日（月）～28日（火）

会場： 幕張メッセ国際展示場 展示ホール4-7

入場方法：公式サイトにて事前申し込みが必要です。

公式サイト： https://days.cybozu.co.jp/



皆様のご来場を心よりお待ちしております。



■クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」とは

「Reckoner」は、データの集約・加工・連携をノーコードで誰でも簡単に実行できるクラウドサービスです。

コーディングを行うことなく、ブロックを繋げるような簡単3ステップのマウス操作で、すばやくラクにデータを連携します。これにより、現場主導でのデータ活用が促進され、データの民主化を実現します。クラウドだから初期投資や運用負担も大幅削減。

kintone、Salesforce、Google BigQuery、SmartHRなど、100種以上の多種多様な SaaSを連携し、データ運用の効率化とデータ活用の高度化を支援します。

サービスサイト：https://reckoner.io/

