トレンディエンジェルが10月のマンスリーゲスト！「ラッセンとハゲらっちょ」で出会った！？TBS Podcast『永野はミスターTBS』
株式会社ＴＢＳラジオ
『永野はミスターTBS』
孤高のピン芸人・永野がメインパーソナリティを務める、TBS Podcast『永野はミスターTBS』、トレンディエンジェルのお二人を10月のマンスリーゲストにお迎えします。
なぜか「永野をリスペクトしている」と公言しているトレンディエンジェル・斉藤さん。
あまり共演しているイメージがない組み合わせですが、実は約10年前に、ラッセンとハゲらっちょで注目を集め、一世風靡しつつも、苦楽を共にした時代がありました。
配信では、当時の思い出を振り返りながら、励まし合います。
常に前向きなたかしさんと、ネガティブな斉藤さんのコントラストも面白く、必聴の1ヶ月間です。
トレンディエンジェルのお二人を10月のマンスリーゲストにお迎えしたのは、10月9日（木）、10月16日（木）、10月23日（木）の全3回。
いずれも18時頃に最新エピソードを公開します。
『永野はミスターTBS』
放送日時：毎週木曜18時～
出演者：永野
番組メールアドレス：mister@tbs.co.jp
番組X（旧Twitter）：@mrtbs954
番組ハッシュタグ：＃ミスターTBS