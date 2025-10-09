トレンディエンジェルが10月のマンスリーゲスト！「ラッセンとハゲらっちょ」で出会った！？TBS Podcast『永野はミスターTBS』

株式会社ＴＢＳラジオ

孤高のピン芸人・永野がメインパーソナリティを務める、TBS Podcast『永野はミスターTBS』、トレンディエンジェルのお二人を10月のマンスリーゲストにお迎えします。

なぜか「永野をリスペクトしている」と公言しているトレンディエンジェル・斉藤さん。

あまり共演しているイメージがない組み合わせですが、実は約10年前に、ラッセンとハゲらっちょで注目を集め、一世風靡しつつも、苦楽を共にした時代がありました。

配信では、当時の思い出を振り返りながら、励まし合います。

常に前向きなたかしさんと、ネガティブな斉藤さんのコントラストも面白く、必聴の1ヶ月間です。

トレンディエンジェルのお二人を10月のマンスリーゲストにお迎えしたのは、10月9日（木）、10月16日（木）、10月23日（木）の全3回。

いずれも18時頃に最新エピソードを公開します。

『永野はミスターTBS』

放送日時：毎週木曜18時～

出演者：永野

番組メールアドレス：mister@tbs.co.jp

番組X（旧Twitter）：@mrtbs954

番組ハッシュタグ：＃ミスターTBS