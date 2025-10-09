飲食店専門の求人サイト「食べログ求人」、有料掲載サービスを提供開始

株式会社カカクコム

株式会社カカクコム（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：村上 敦浩、以下カカクコム）が運営する飲食店専門の求人サイト「食べログ求人（https://job.tabelog.com/）」は、2025年10月9日より、有料掲載サービスの提供を開始しました。

本サービスは、求人への応募数を増やしたい飲食店向けに、求人情報の検索結果での上位表示機能を提供することで、求職者への露出を高め、より効率的な人材採用を支援します。

有料掲載サービス（https://owner.tabelog.com/home/tbkyujin_ticket(https://owner.tabelog.com/home/tbkyujin_ticket)）について

●提供開始の背景

飲食業界の深刻な人手不足という課題を解決するため、2023年8月に開設した飲食店専門の求人サイト「食べログ求人」は、現在1.5万店舗、3.3万件以上の求人情報が掲載されており、飲食求人掲載企業数は業界最大規模を誇ります（※1）。

このたび、より多くの応募数を確保したいという飲食店の声に応え、店舗の採用ニーズに柔軟に対応できる有料掲載サービスを提供することにいたしました。

●概要

本サービスは、飲食店が効率的に人材を採用できるよう、求人情報を検索結果で上位に表示するサービスです。

料金体系は月額固定費のかからない「チケット制」を導入しており、各種割引の適用で1枚17,500円（税別）より購入できます（※2）。採用したいタイミングに合わせて1枚からご利用いただけ、1店舗あたり30日間、求人情報を優先的に表示します。複数枚を同時に利用すれば、さらに注目度を高めることも可能です。

また、安心の「応募保証」を付帯しており、万が一期間中に応募がなければチケットが返却されます。費用を無駄にすることなく、応募があるまで繰り返しご利用いただけます。

食べログの店舗会員登録（※3）をしている飲食店は、いつも利用している店舗管理画面から、有料求人掲載に関する操作を簡単に行えます。

（※1）2025年9月26日現在 自社調べ。飲食店専門の求人サイトとして、求人情報を掲載する企業数は最大規模

（※2）適用される割引によって、1枚17,500円～25,000円（税別）と金額が異なります。詳しくは、以下のお問い合わせ先までご連絡ください

（※3）登録は無料

「食べログ求人」の特長

１．意欲の高い人材にリーチ

飲食店専門の求人サイトであるため、飲食業界での経験者や、飲食の仕事に強い関心を持つ求職者に効果的にアプローチできます。

２．食べログならではの情報力で、採用後のミスマッチを解消

求人情報に加え、食べログが持つ豊富な情報（点数、写真、口コミ、受賞歴など）を求職者に提示。働く環境やお店の魅力を具体的にイメージできるため、求職者は納得感を持って応募できます。これにより、採用後のミスマッチを減らし、人材の定着率向上を実現します。

３．無料から始められる安心の料金体系

掲載は無料でスタートでき、採用が決まった際も費用は発生しません。加えて、このたびサービスを開始した有料掲載サービスが、より効率的な採用活動を後押しします。

食べログは、「食べログ求人」を通じて飲食店の働き手不足が解消していくことで、ユーザーの外食体験がさらに素晴らしいものになると考えています。今後も、ユーザー・飲食店双方のニーズにお応えできるよう、利便性の向上とサービス拡充に努めてまいります。

