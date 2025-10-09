プリントパック、印刷価格の一部値下げを開始

株式会社プリントパック

印刷通販大手の株式会社プリントパック（本社：京都府向日市、代表取締役社長：木村進治、以下プリントパック）は、2025年10月10日より一部印刷商品の販売価格を値下げいたしました。

2022年以降、原材料や物流費の高騰により印刷業界全体で値上げが続くなか、同社は「感謝される安さを創造する」という使命のもと、約2年間にわたり価格据え置きを継続。

2024年には一部商品の価格を見直したものの、その後も効率化や生産体制の改善を重ね、今回、お客様への還元として主要商品の一部で最大約35％の値下げを実現しました。

また、今年は創業55周年を迎え、これを記念して「総額5億円ポイント還元キャンペーン」も開催中です。 https://www.printpac.co.jp/contents/campaign/pointback/23th/

■ 背景と経緯：2年間の価格据え置きと継続的な改善

2022年以降の原材料・運送費の急騰を受け、多くの印刷会社が値上げに踏み切る中、

プリントパックでは「お客様のために、値上げの前にできる努力を」という方針を掲げ、約2年間にわたり価格を据え置きました。

しかし、コスト上昇が長期化するなかで、2024年には一部商品の価格を見直す判断を行いました。

それでもなお、設備・システムへの投資や工程効率化の取り組みを止めることなく継続し、

「お客様の印刷コストを少しでも抑える」という姿勢を守り続けてきました。

こうした地道な改善の成果をお客様へお返しする形で、今回、一部商品の値下げを実施するに至りました。

■ 値下げの概要

- 対象商品：一部定番印刷商品（無線綴じ冊子、中綴じ冊子、折りパンフレット、チラシなど）- 値下げ幅：最大約35％- 他社比較：一部においては他社比較で半額前後の設定となっている箇所あり- 実施日 ：2025年10月9日（木）- 対象 ：当社WEBサイト「プリントパック」経由のオンライン注文※詳細は当社WEBサイト「値下げ、はじめました。(https://www.printpac.co.jp/contents/campaign/pricedown/)」に掲載

詳細を見る :https://www.printpac.co.jp/contents/campaign/pricedown/

■代表取締役社長 木村進治 コメント

「私たちは“感謝される安さを創造する”という使命の下に活動を続け、おかげさまで創業55周年を迎えることができました。

値上げが続くこの時代だからこそ、もう一度“印刷を安く”という原点に立ち返り、まずは一部の商品から“値下げ”をはじめることにいたしました。他社と比較して約半額の設定としている箇所もございます。これを一時的な対応でなく継続した努力とできるよう、社員一同、一層のコストダウンと品質向上に励み、 “安さ”を通じて感謝をお届けできるよう、真摯に取り組んでまいります。」

■今後の展開

プリントパックでは今後も、

■会社概要

- 生産体制のさらなる効率化と生産キャパシティの拡大- 仕入れコストの最適化- 設備投資による品質・スピード・コストの改善- 新商品・サービスの開発を推進し、より多くの商品でお客様への価格還元を実現していく方針です。

商 号： 株式会社プリントパック

代表者： 代表取締役社長 木村進治

所在地： 〒617-0003 京都府向日市森本町野田3-1

ＵＲＬ： https://www.printpac.co.jp/