医療・病院管理の現場に向けた研修管理システム『GLEXA』を展示　第63回日本医療・病院管理学会学術総会 出展報告

チエルコミュニケーションブリッジ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：粟田輝、以下「チエルCB」）は、2025年10月4日（土）・5日（日）に東京科学大学 湯島キャンパスで開催された「第63回日本医療・病院管理学会学術総会」の企業展示ブースに出展し、当社の研修管理システム「GLEXA（グレクサ）」を医療機関の管理者や教育担当者をはじめとする多くの皆様にご紹介いたしました。

本学会は「身近にある医療データを医療・病院管理に活かす」をテーマに開催され、全国から医療・病院管理に携わる専門家が参加し、医療経営や教育に関する活発な議論と交流が行われました。

▶ 学会公式ページ：https://procomu.jp/jsha2025/

■ 展示のポイント

当社ブースでは、GLEXAの基本機能や導入事例に加え、以下のような「研修業務の効率化」と「教育の質向上」を支援する機能を紹介しました。

- 動画教材・課題提出・テストを一元管理できる学習プラットフォーム- 受講履歴・学習進捗を自動集計・可視化する管理機能- 医療・介護現場のOJTやキャリアラダーに最適化した設計- 導入施設での具体的な運用事例パネル展示

特に、近畿大学病院様での導入事例として、「動画」と「理解度評価」を組み合わせた仕組みにより、年間300時間以上の事務工数削減につながった成果を紹介し、多くの来場者から関心を集めました。

来場者の皆様からは「医療データ活用と並行して職員教育の効率化も急務」「院内研修の質向上に役立ちそう」といった前向きなご意見を多数いただきました。

■ 今後の展望

チエルCBでは、医療・介護現場における人材育成と教育体制の改善を支援するため、GLEXAの機能強化とサービス拡充を進めてまいります。

また、現場でいただいたフィードバックを製品開発に反映し、より利便性が高く、医療機関のニーズに即した研修管理システムを提供してまいります。

■ GLEXAについて

GLEXAは、病院・介護施設などで広く導入されている研修管理システムです。

PCやスマートフォンからいつでもアクセスでき、教材配信・テスト・レポート提出・進捗管理を一元化。医療従事者の「働きながら学ぶ」を支援し、職員教育のDXを推進します。

