iCDタスクディクショナリの大幅拡充について

一般社団法人iCD協会

一般社団法人iCD協会（東京都千代田区、理事長：金 修）は、これまでもiCDのタスクディクショナリの追加を順次行ってまいりましたが、このたび、グローバル連携を実施しているSFIA（Skills Frame work for the Information Age：世界で最も利用されているIT人材の育成や評価のためのスキル標準）のバージョンアップに連携する形で、大幅な拡充を実施いたしました。

これにより、自社の人材ポートフォリオ作成におけるジョブのカバー範囲を広げることが可能になり、最新の人材像の表現も容易となります。

1．これまでの進化

弊協会ではこれまで、iCDタスクの拡充に関しましては、前述のSFIAバージョンアップの際やデジタルスキル標準の発表、既存iCDユーザーの要望などを契機として、大分類単位でタスクの追加を行ってまいりました。これまでに追加し、すでに公表済みのタスクは次の通りです。

2．今回のタスク拡充

上記のうち、★がついているものが弊協会にてこれまで追加・公表したタスクになります。

これまでの大分類単位での追加に加え、既存の大分類に中分類を追加するパターンも追加いたしました。今回一斉に拡充したタスクは以下の通りです。

【大分類レベルで追加したタスク】

１. エンタープライズアーキテクチャ（EA01）

２. サイバーディフェンス（CD01）

３. 安全管理（MC11）

４. スキル管理（SS01）

５. スキル開発（SS02）

【中分類レベルで追加したタスク】

a. サービスカタログ管理（ST03.3）

⇒「IT製品・サービス戦略策定（ST03）」に追加

b. 脆弱性調査（MC3.5）

⇒「情報セキュリティマネジメント（MC03）」に追加

c. データベース管理（MC04.4）

⇒「データマネジメント（MC04）」に新中分類“データベース管理（MC04.4）”を追加

d. セルフコンプライアンス（MC07.3）

⇒「コンプライアンス（MC07）」に追加

e. データ倫理（MC07.4）

⇒「コンプライアンス（MC07）」に追加

f. フォーマルリサーチ（CM05.3）

⇒「新ビジネス・新技術の調査・分析と技術支援（CM05）」に追加

g. インフラ設計（DV04.12）

⇒「基盤システム構築（DV04）」に追加

h. ハードウェア設計（DV04.13）

⇒「基盤システム構築（DV04）」に追加

i. デジタルマーケティング（CM01.10）

⇒「マーケティング・セールス（CM01）」に追加

以上、５大分類と９中分類を新たに追加。

3．Wings対応

今回のタスク追加に伴い、SFIAとiCDの紐づけを行っているWingsII、および、デジタルスキル標準とiCDの紐づけを行っているWingsIIIを改訂しております。Wings対応に関しては、新たなサービスの開始とともに別途リリースさせていただく予定です。

[ご参考]

新しいタスク構成図は以下の通りです。

弊協会ではこれからも必要に応じてディクショナリの拡張・充実化を図ってまいりますので、皆様からのリクエストやご意見をお待ちしております。

■一般社団法人iCD協会

本社所在地 : 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-2-22千代田ビル6F

理事長 : 金 修

設立 : 2018年2月

事業概要：独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開した「iCD（iコンピテンシ ディクショナリ）」に関する調査及び研究、普及啓発及び指導、情報の収集及び提供等

URL : https://www.icda.or.jp/