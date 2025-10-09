Google Cloud主催「第4回 生成AI Innovation Awards」のファイナリストに、LegalOn Technologiesが選出

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員・CEO：角田 望）は、2025年10月30日に開催されるGoogle Cloud主催の「第4回 生成AI Innovation Awards」において、当社のデータアナリストがファイナリストに選出されたことをお知らせします。

■「第4回 生成 AI Innovation Awards」とは

「Google Cloud」や同社のAIサービス「Vertex AI」「Gemini」の活用を通じた、企業・組織の課題解決や革新的なアプローチを含む事例を表彰するイベントです。書類選考と1次審査を通過し、技術的革新性や実用性、実現可能性が評価された10社がファイナリストとして選出されます。

第4回 生成 AI Innovation Awards：https://cloudonair.withgoogle.com/events/gcgenai-innovation-awards

▪️「生成 AI 事例 ピッチコンテスト」について

上記アワードの一次審査を経て、2025年10月30日ベルサール渋谷ガーデン（東京都渋谷区）にて開催される「AI Agent Summit ’25 Fall」内のピッチコンテストにて最終審査が行われます。

LegalOn Technologiesは以下の内容で登壇予定です。是非お越しください。

- 日時 ：2025年10月30日（木）13:30 - 16:00（予定）- 登壇者：株式会社LegalOn Technologies データアナリティクスグループ データアナリスト Li Alicia（リ・アリシア） データアナリスト 郭 茂春（カク・シゲハル）- テーマ：Geminiがセールスを変革！見込み顧客の予測から「なぜ有望か」の解説まで

Google Cloud 主催「AI Agent Summit ’25 Fall」

https://cloudonair.withgoogle.com/events/gcai-agent-summit-25-fall



株式会社LegalOn Technologies（URL： https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、「LegalOn: World Leading Legal AI」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年3月末時点で7,000社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。

【株式会社LegalOn Technologies】

社名 ：株式会社LegalOn Technologies（リーガルオンテクノロジーズ）

設立 ：2017年4月

代表 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望

事業内容：法務に関するソフトウェアの開発・運営

所在地 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F

資本金等：198.5億円（資本準備金等含）