『【Microsoft 365導入企業向け】Copilotが業務に定着しない理由とは？』というテーマのウェビナーを開催

■Microsoft 365導入企業で進むCopilot導入の波

生成AIの普及を背景に、Microsoft 365を導入している多くの企業でCopilotの追加導入が急速に進んでいます。会議の議事録作成や資料作成の効率化、データ分析の迅速化など、さまざまな業務シーンでの活用が期待されており、経営層から現場まで幅広く注目を集めています。国や大企業だけでなく、中堅・中小企業においても「限られた人材で成果を上げるための切り札」として導入検討が進んでおり、Copilotは今後の働き方を変える存在として期待されています。





■「使いこなせないAI」が、業務改善の足かせになるCopilotは非常に便利なツールですが、「何でもAIに任せられる」と誤解されやすく、十分な教育や運用ルールが整備されないまま利用が広がると、成果をそのまま鵜呑みにして誤情報を業務に取り込んでしまうリスクがあります。さらに、自社の業務フローに対してどの機能をどう活用すべきかが明確でない場合、せっかく導入しても十分に活用できず、“宝の持ち腐れ”となってしまいます。こうした懸念から全社導入に慎重になる企業も多く、結果として、積極派の社員がChatGPTなどの外部サービスを独自に利用し、情報漏洩や業務トラブルを招くケースも見られます。■実践トレーニングに加え、アセスメント・ガイドライン策定まで包括支援本セミナーでは、Copilotを業務フローに沿って正しく使いこなすための「実践トレーニングサービス」を中心にご紹介します。AIの得意領域と不得意領域を理解し、成果を批判的に評価できる力を養うことで、現場が安心して利用できる状態をつくります。研修はオンライン形式にも対応しており、何人参加しても費用は70万円の定額制。中堅・中小企業でも導入しやすく、教育の機会を広く提供できます。さらに、Microsoft 365環境のアセスメントを通じて導入障壁やセキュリティ課題を洗い出し、利用ガイドライン策定やMicrosoft 365構築支援まで含めた包括的なサポートをご提供します。教育とガバナンスを両立させることで、Copilotを全社的に定着させ、投資効果を最大化する道筋を提示します。■こんな方におすすめ- Microsoft 365を導入済みで、Copilotの追加導入を検討している企業の決裁者- Copilotを導入したものの活用が進まず、成果や安全性に不安を抱えるシステム担当者- 中堅・中小企業で「トレーニングは受けたいが費用は抑えたい」と考えている方- AI活用に前向きだが、社員教育やルール整備の必要性を感じている方■主催・共催田辺IT産業株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

