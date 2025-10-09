ネットワーキングイベントのご案内｜DX 総合EXPO ／ビジネスイノベーションJapan／AI World
DX総合EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=202510_dx_tokyo)／ビジネスイノベーションJapan(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=202510_bij_tokyo)／AI World(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=202510_ai_tokyo) 実行委員会です。
10月29日(水)～31日(金)に幕張メッセにて開催の本展示会にて
ネットワーキングイベント「Bizcrew トークラウンジ(https://www.bizcrew.jp/networking/14429)」を開催いたします。
会場内の特設スペースで、展示会期間中毎日ご来場者様同士の交流をお楽しみいただけます。
興味のある回がございましたら来場登録(https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=202510_dx_tokyo)の上ぜひお申し込みください。
当日参加も大歓迎でございます。
他社の成功ノウハウや業界の最新情報を学べるだけでなく、同じ職種の仲間との出会いでキャリアにも役立つ人脈が広がります。展示会で得た情報をその場で深掘りできる絶好のチャンスです！
活気ある交流会で、展示会の学びを最大化しましょう！
タイムテーブル
-----------------10.29 (水)-----------------
11:50-12:30 バックオフィス交流会
13:20-14:00 フロントオフィス交流会
14:50-15:30 全部署オープン交流会
-----------------10.30 (木)-----------------
11:50-12:30 バックオフィス交流会
14:50-15:30 フロントオフィス交流会
16:20-17:00 全部署オープン交流会
-----------------10.31 (金)-----------------
11:50-12:30 フロントオフィス交流会
14:50-15:30 バックオフィス交流会
16:20-17:00 全部署オープン交流会
詳細を見る :
https://www.bizcrew.jp/networking/14429
---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
DX 総合EXPO 2025 東京【秋】
【構成展】
人事・労務 DX EXPO
経理・財務 DX EXPO
法務 DX EXPO
マーケティング DX EXPO
営業 DX EXPO
業務改革 DX EXPO
情報システム DX EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo
ビジネスイノベーションJapan 2025 東京【秋】
【構成展】
経営支援 EXPO
働き方改革 week
人材育成・採用支援 EXPO
ウェルビーイング EXPO
SDGs・ESG支援 EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo
AI World 2025 東京【秋】
【構成展】
AI業務改革 EXPO
AI開発技術展
AI人材育成 EXPO
AIセキュリティ・ガバナンス EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo
会 期：
2025年10月29日(水)～10月31日(金)
10時～17時
会 場：幕張メッセ(１～３・８ホール)
主 催：DX 総合EXPO 実行委員会／
ビジネスイノベーション Japan 実行委員会
後 援：
（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会
（一社）日本テレワーク協会
（一社）AI・IoT普及推進協会
---------------------------------------------------------------------------