ネットワーキングイベントのご案内｜DX 総合EXPO ／ビジネスイノベーションJapan／AI World

DX総合EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=202510_dx_tokyo)／ビジネスイノベーションJapan(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=202510_bij_tokyo)／AI World(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=202510_ai_tokyo) 実行委員会です。

10月29日(水)～31日(金)に幕張メッセにて開催の本展示会にて

ネットワーキングイベント「Bizcrew トークラウンジ(https://www.bizcrew.jp/networking/14429)」を開催いたします。

会場内の特設スペースで、展示会期間中毎日ご来場者様同士の交流をお楽しみいただけます。

他社の成功ノウハウや業界の最新情報を学べるだけでなく、同じ職種の仲間との出会いでキャリアにも役立つ人脈が広がります。展示会で得た情報をその場で深掘りできる絶好のチャンスです！

タイムテーブル

-----------------10.29 (水)-----------------

11:50-12:30 バックオフィス交流会

13:20-14:00 フロントオフィス交流会

14:50-15:30 全部署オープン交流会

-----------------10.30 (木)-----------------

11:50-12:30 バックオフィス交流会

14:50-15:30 フロントオフィス交流会

16:20-17:00 全部署オープン交流会

-----------------10.31 (金)-----------------

11:50-12:30 フロントオフィス交流会

14:50-15:30 バックオフィス交流会

16:20-17:00 全部署オープン交流会

詳細を見る :https://www.bizcrew.jp/networking/14429

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------

DX 総合EXPO 2025 東京【秋】

【構成展】

人事・労務 DX EXPO

経理・財務 DX EXPO

法務 DX EXPO

マーケティング DX EXPO

営業 DX EXPO

業務改革 DX EXPO

情報システム DX EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

ビジネスイノベーションJapan 2025 東京【秋】

【構成展】

経営支援 EXPO

働き方改革 week

人材育成・採用支援 EXPO

ウェルビーイング EXPO

SDGs・ESG支援 EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-tokyo

AI World 2025 東京【秋】

【構成展】

AI業務改革 EXPO

AI開発技術展

AI人材育成 EXPO

AIセキュリティ・ガバナンス EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo

会 期：

2025年10月29日(水)～10月31日(金)

10時～17時

会 場：幕張メッセ(１～３・８ホール)

主 催：DX 総合EXPO 実行委員会／

ビジネスイノベーション Japan 実行委員会

後 援：

（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

（一社）日本テレワーク協会

（一社）AI・IoT普及推進協会

---------------------------------------------------------------------------