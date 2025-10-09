超実践カテゴリーマネジメント 11月11日、トレードマーケティングセミナー開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会上実践カテゴリーマネジメントセミナー

本セミナーでは、単なる商品提案から脱却し、小売の収益強化に貢献する「ビジネスパートナー」へと進化するために、外資系大手消費財メーカーの視点から最新の「カテゴリーマネジメント」を徹底解説します。自社カテゴリーの診断から、データに基づいた課題の特定、そしてバイヤーの意思決定を動かす「勝てる」戦略ストーリーの構築まで、明日から使える具体的なプロセスとフレームワークを提供します。

カテゴリー全体の需要を創り出し、小売からの信頼と自社の発言力を高めたい。そう考える全ての営業担当者・企画担当者様、必見の講座です。

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006545post_187.php

このような方におススメです。

講師：若林 洋介 CAMPARI JAPAN株式会社 執行役員

- カテゴリーリーダーになるために「カテゴリー活性化戦略」、「小売への貢献の最大化」を考えているが、活路を見出せない- 自社商品でフェイスを広げる提案を企画するが、単品差し替えに留まっている。企画のヒントとなる考え方が欲しい- 自社カテゴリーでの優位性や発言力を高めていきたいが、切り口や進め方に明確なイメージが湧かない- デジタル化が進む中で、最新の「カテゴリーマネジメント」の潮流と知識、打ち手をインプットしたい

現在はCAMPARI JAPAN株式会社（伊カンパリグループ）でチャネルカスタマーマーケティングを担当。フードサービスやセールス戦略を駆使し新たな価値を創造している。セールスプロモーションを専門とし、カクテルとアペリティーボ文化を日本で広める使命に力を注いできた。

過去には日本コカ・コーラ、ユニリーバをはじめとするBtoC企業でマーケティング/トレードマーケティング業務、世界最大のBtoBチョコレートメーカーでマーケティングに携わる

１．小売/消費者起点での商品：トレードマーケティングの再構築

１）最新のマーケ理論から：「カテゴリーマネジメント」の再定義

２）小売にとってのメーカーの価値

１. 棚の収益性を上げるパートナー

２. カテゴリーを俯瞰した企画力と提案力

２．自社カテゴリーの健康診断と問題特定

１）なぜカテゴリー分析がカテマネの土台となるのか？：

生活者/メーカーのカテゴリーの捉え方～CDTの認識の違い～

２）カテゴリーの定義：自社が扱うカテゴリーはどこからどこまで？

３）自社カテゴリー、近隣カテゴリーの市場需要ポテンシャル

４）カテゴリーの問題点を見つける

１.売上分解ツリーから：顧客離れ/客単価ダウン/来店頻度低下

２.競合の動きから：新商品、販促、価格戦略、イベント

３.売場・棚割から：SKU数/死筋商品/分かりにくい販促/インストアシェア

５）売場とデータの見方、AIDMA分析の視点

３．カテゴリー全体を活性化させ！カテマネ戦略の立て方/売り出し方

１）自社の「棚での役割」を再定義：

集客エンジン/利益ドライバー/新規顧客フック

２）インサイト起点の「売場テーマ」設計と販促企画：

売場テーマ：健康、時短、プチ贅沢/販促：リテールメディア、アプリ販促、チラシ

３）売上・利益を最大化する「SKUポートフォリオ」戦略：

死筋カットと、成長ドライバーとなる新商品導入のロジック

４）棚割4原則に基づいたゾーニングとフェース管理、販促効果の最大化

４．採用の確度を高める！打ち手、提案のポイント

１）課題を解決の「ストーリー」の組み立て：

問題提示→原因分析→棚割・売場での案→打ち手と効果測定

２）基準の設定と提示、交渉

１.いつまでにどう売るか/販促の種類と効果/「成功」の定義のすり合わせ

２.販売データによる「売れる/売れない」のトラッキングと改善サイクル

開催概要：

開催日時2025年11月11日(火) 13:00~16:00

開催方法：オンラインセミナー ※アーカイブ視聴期間あり

受講料：お一人様29,700円（税込）

https://www.marken.co.jp/seminar/006545post_187.php

