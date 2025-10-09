簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング CPAラーニングが「連結子会社決算実務（全11回）」講座を新規公開！

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役：国見 健介)が運営する会計ファイナンス人材のためのeラーニングプラットフォーム「CPAラーニング( https://www.cpa-learning.com/ )」は、「連結子会社決算実務」講座を新規公開しました。

「連結子会社決算実務」講座の概要

「連結子会社決算実務」講座はこちら :https://www.cpa-learning.com/courses/690002

親会社を持つ連結子会社における決算業務や株主総会での実務上の論点を体系的に解説します。

連結子会社の決算業務は、企業グループ全体の財務報告の質と効率を左右する重要な役割を担います。

本講座をご覧いただくことで、連結子会社としての四半期、年次決算、会社法決算、税務申告、株主総会から登記まで決算業務の流れを知ることができます。

■学習内容

全11回（計3時間20分）

■学習メディア

CPAラーニングで公開

https://www.cpa-learning.com/

■こんな方におすすめ

・上場企業の子会社、関連会社の経理担当者

・連結子会社へ異動となる経理の方

・連結子会社へ入社される方

担当講師プロフィール

葛西 一成

東証プライム・グロース上場企業２社で経理部長を経験した後、独立開業。現在は上場企業の決算業務支援や会計関連システム開発・導入のアドバイザーを行うとともに、経理実務セミナーの講師としても活動中。著書に『経理のExcelベーシックスキル』（中央経済社）、『組織を整え人材を活かす 強い経理の作り方』（税務研究会出版局）がある。

事業内容

■CPAエクセレントパートナーズとは

CPAエクセレントパートナーズ株式会社は、「学びの支援」「キャリア支援」「人材交流支援」の総合的なサポートにより、すべての会計ファイナンス人材の可能性を広げていくことを目指しています。 公認会計士試験の合格者占有率が60.7%（2024年）を誇る資格スクール『CPA会計学院』を全国に展開するほか、誰でも気軽に無料で簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング『CPAラーニング』、 身につけたスキル・知識を活かしてキャリアアップができる会計ファイナンス人材特化型求人サイト『CPAジョブズ』、会計ファイナンス人材特化型転職エージェント『CPASSキャリア』をはじめとした会計ファイナンス人材の生涯支援『CPASS』を運営しています。



■CPAラーニングとは

2020年10月にサービス開始した、主に会計・経理・ファイナンス人材が、実務で必要とする知識・スキルを完全無料で受講できるeラーニングプラットフォームです。現在、累計70万人超が登録、1,500本以上の講義動画から学習をしています。経理の日常・決算業務、会計Excel、IFRSなどの実務講座から、簿記3級～1級の試験対策講座まで全て無料で学習できます。公認会計士・税理士・経営者など、経験豊富な会計のプロがわかりやすく解説しています。簿記の講義内容やテキストには、当社が2001年より運営する公認会計士資格スクール「CPA会計学院」(※)のノウハウが活用されています。

※CPA会計学院： https://cpa-net.jp/

■CPAラーニングはこちら

【公式サイト】

https://www.cpa-learning.com/

【App Store】

https://apple.co/3voTyeg

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpa_learning

会社概要

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

代表取締役：国見 健介

設立：2001年9月

所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F

参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/

事業内容：

・公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営( https://cpa-net.jp/ )

・簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営( https://www.cpa-learning.com/ )

・会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営( https://cpa-jobs.jp )

・会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営( https://cpa-career.jp/ )

・会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営( https://cpass-net.jp/ )