『ニクバミホネギシミ』LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ『ニクバミホネギシミ』（(C)Paregoric /SHINCHOSHA Publishing Co., Ltd）の配信を開始したことをお知らせいたします。

■配信はこちらにて

LINEスタンプ 『ニクバミホネギシミ』（1点 100 コイン／250 円）

LINE STORE https://line.me/S/sticker/31572121

■『ニクバミホネギシミ』とは

1999年、それはノストラダムスが人類滅亡を予言した年。 空前のオカルトブームにのり、三流オカルト雑誌の編集者・犬吠埼はカメラマンで霊感のある浅間を伴って奇妙な事件ばかりを取材していた。浅間の霊感に引き寄せられるように二人は恐ろしい怪奇現象に遭遇していくが…。一方、2023年の現代では年老いた浅間のもとに犬吠埼の事を調べる人物が訪れる。

【作品情報】

くらげバンチ https://kuragebunch.com/episode/14079602755395578456

著者X https://x.com/paregoricDUST

