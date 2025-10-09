介護・医療・福祉業界特化型採用代行サービス「medica（メディカ）」導入事業者数が1,800社を突破、AIと伴走型支援で業界の人材不足解消に貢献

株式会社For A-career

株式会社For A-careerの連結子会社である株式会社CyXen（本社：東京都目黒区、代表取締役：新原、以下「当社 」）が提供する、介護・医療・福祉業界に特化した採用代行サービス「medica（メディカ）」の導入事業者数が、2025年10月6日時点で1,800社を突破したことをお知らせいたします。medicaは、AIテクノロジーと人による伴走型支援を組み合わせることで、深刻な人材不足に悩む介護・医療・福祉事業者様の採用課題解決を強力にサポートしています。

背景と今回の発表内容

業界を取り巻く環境

介護・医療・福祉業界では、少子高齢化の進行により慢性的な人材不足が深刻化しています。多くの事業者様が「求人を出しても応募が来ない」「採用ノウハウが不足している」「専門部署を設置する余裕がない」といった課題を抱えており、事業の持続的な成長を阻む大きな壁となっています。

medica（メディカ）の提供価値

当社が提供する「medica（メディカ）」は、単なる求人掲載代行ではなく、採用市場の分析から求人票の最適化、応募者対応のフロー改善まで、採用活動全体をトータルでサポートする採用代行サービスです。AIによるデータ分析と、介護・医療・福祉業界に精通した専門スタッフによる伴走型支援により、「応募が来ない」状態から「継続的に採用できる」組織への変革を実現しています。

今回の発表

サービス開始以来、着実に導入事業者数を伸ばしてきたmedica（メディカ）は、このたび導入事業者数1,800社を突破いたしました。これは、業界特有の採用課題に対する当社の解決力が評価された結果であり、今後も更なる成長を目指してまいります。

導入企業数1,800社突破のポイント・成長要因

1. 業界特化型の専門性

介護・医療・福祉業界の採用市場を熟知した専門チームが、各事業者様の状況に応じた最適な採用戦略を提案します。業界ならではの課題を深く理解しているからこそ、実効性の高い施策を実現できます。

2. AIとヒューマンタッチの融合

AIによる市場データ分析で客観的な採用戦略を立案しながら、人による細やかなコミュニケーションで事業者様に寄り添います。データに基づく提案と柔軟な対応力の両立が、高い成果につながっています。

3. スピード感と粘り強さ

「迅速な対応」と「諦めない姿勢」が導入企業様からの信頼獲得につながっています。日々の密なコミュニケーションにより、課題を早期に発見し、即座に改善策を実行する体制を構築しています。

4. 成果へのコミットメント

「応募数ゼロ」の状態から「月10件以上の応募獲得」など、目に見える成果を創出。待遇面の改善提案から求人の見せ方の工夫まで、あらゆる角度から採用力強化をサポートしています。

導入企業コメント

株式会社ワールドステイ 人事・総務・労務担当 渡邉様

「33施設の採用管理を効率化。柔軟な枠運用で人事担当者の時間創出を実現」

関東圏で33の介護施設を運営する株式会社ワールドステイ様では、2023年よりmedica（メディカ）を導入。多施設運営における採用業務の効率化という課題に対し、柔軟な求人枠管理と品質の統一により大きな成果を実現されました。

「33施設の求人管理を担当しながら、人事だけでなく総務や労務業務も兼任しており、採用業務に十分な時間を割けないという課題がありました。求人作成だけでもかなりの時間がかかっていたんです。」

「事業所数の制限を取り払っていただけるようになってから、一気に利便性が向上しました。圧倒的に必要なところに集中して求人を出せるようになり、複数の事業所で同時並行的に採用活動を進められるようになりました。一次対応で詳細な情報を聞き取りしていただけるので、管理者による対応のブレが少なくなったことも大きいですね。」

「時間が得られたということが最もありがたかったです。求人作成から投稿、応募対応まで、これらの作業が後回しになっていた時期に、安心して他の業務に集中できるようになりました。より戦略的な人事業務を考えられるようになり、管理者レベルでの採用業務への理解も深まったと感じています。今後も継続的なパートナーシップを築き、働きたいと思える環境づくりを一緒に実現していきたいです。」

代表コメント

株式会社CyXen 代表取締役 新原

このたびmedicaの導入事業者数が1,800社を突破したことを、心より嬉しく思います。

当社は、2025年4月に株式会社For A-careerより分社化し、新たに設立された会社です。介護・医療・福祉業界が抱える様々な課題に対して、より専門的かつ集中的にソリューションを提供することを目的として、新体制での事業展開を開始いたしました。介護・医療・福祉業界の発展に貢献できるよう、全社一丸となって取り組んでまいります。今後とも変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

今後の展望

当社は、medica導入事業者数1,800社突破を新たなスタート地点と捉え、以下の取り組みを通じて更なる成長を目指してまいります。

サービスの進化

AIテクノロジーの更なる活用により、採用市場分析の精度向上や、より効果的な求人最適化を実現してまいります。また、採用後の定着支援や、人材育成領域へのサービス拡充も視野に入れ、事業者様の持続的な成長を包括的にサポートしてまいります。

業界全体への貢献

介護・医療・福祉業界の人材不足解消は、社会全体の重要課題です。当社は、単なる採用支援にとどまらず、業界の魅力発信や働き方改革の推進など、業界全体の発展に貢献する取り組みを積極的に展開してまいります。

パートナーシップの強化

導入企業様との関係を「支援する・される」という一方向的なものではなく、共に業界の未来を創造する真のパートナーシップへと深化させてまいります。お客様の挑戦を全力でサポートし、共に成長し続ける関係性を構築してまいります。

株式会社CyXen(サイゼン)

代表者: 代表取締役 新原大貴

所在地: 東京都目黒区青葉台3丁目1－19 青葉台石橋ビル 6階

事業内容: 介護・医療・福祉業界特化型採用代行サービス「medica(メディカ)」の提供

URL: https://cyxen.co.jp/

株式会社For A-career(親会社)

代表者: 代表取締役 浅尾洋伸

所在地: 東京都目黒区青葉台3丁目1－19 青葉台石橋ビル 6階

事業内容:

えーかおキャリア: 若手に特化した就職・転職支援サービス。若手が"ワクワクしながらキャリアを築ける社会"を目指し、成長産業や未来を担う職種への転職支援を提供

えーかおカレッジ: 新卒学生に特化した就職支援サービス。エゴグラム診断による自己理解とマンツーマン支援で、将来に迷わないキャリア形成をサポート

リクロジ: 物流・製造業界に特化した採用支援サービス。業界の成長を促すパートナーとして、現場の課題に即した採用支援を提供

株式会社For A-career

■株式会社For A-career 会社概要

設立：2018年4月5日

代表取締役：浅尾洋伸

資本金：5,000万円

事業内容：人材紹介事業、採用コンサルティング事業、広告代理事業、クリエイティブ事業、メ

ディア事業、コンテンツ事業、福祉事業、DX事業

住所：東京都目黒区青葉台3丁目1-19 青葉台石橋ビル 6階

HP：https://www.f-a-c.co.jp/