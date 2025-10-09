TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』より、「お風呂上がりにリラックス」をテーマにした新グッズの先行予約スタート！

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』より、「お風呂上がりにリラックス」がテーマの描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの先行予約販売を、ECサイト『ココアニ』（https://cocoani.jp） にて開始したことをお知らせいたします。





■オリジナルグッズについて
TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』より、


「お風呂上がりにリラックス」をテーマにしたオリジナルグッズが新登場。


れな子＆真唯の描き下ろしは繊細なイラストで、細かいところまで見どころ満載！


ミニキャラたちは、ほのぼの癒し系でぜんぶ欲しくなる可愛さ！


本日よりECサイト「ココアニ」にて先行予約を開始しました。


この機会にぜひお買い求めください。



▼先行予約はこちらから
https://cocoani.jp/shops/watanare



▼先行予約期間


2025年10月9日12:00 ～ 2025年10月31日 23:59



■グッズ情報



▼フェイスタオル


大判サイズなので、お部屋に飾っていつでもみんなとリラックスタイムを独り占めしちゃおう！




◯価　格　：各2,420円(税込)


◯種　類　：全3種（甘織れな子／王塚真唯／ミニキャラ）


◯サイズ　：約H800 × W340 mm


◯素　材　：ポリエステル、綿



▼アクリルキーホルダー


バッグや鍵に付けて、ふたりといつでも一緒にお出かけしよう！




◯価　格　：各770円(税込)


◯種　類　：全2種（甘織れな子／王塚真唯）


◯サイズ　：約H70×W70mm以内


◯素　材　：アクリル



▼ミニキャラアクリルキーホルダー


小さくてかわいいミニキャラたちもお出かけのおともに！




◯価　格　：各770円(税込)
◯種　類　：全5種（甘織れな子／王塚真唯／瀬名紫陽花／小柳香穂／琴紗月）
◯サイズ　：約H70×W70mm以内
◯素　材　：アクリル



■TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』とは


2020年2月に集英社ダッシュエックス文庫より刊行された同名のライトノベルを原作とするTVアニメーション。原作・みかみてれん、イラスト・竹嶋えくによるもので、現在第8巻まで刊行中。「次にくるライトノベル大賞2021」では、総合部門第3位、書き下ろし新作部門では最優秀賞を受賞。


2025年7月クールで放送中のTVアニメーションはstudio MOTHERが制作を担当。


シリーズ累計70万部を突破した、注目の人気作品です。



・公式サイト：https://www.watanare-anime.com/


・公式Xアカウント：https://x.com/watanare_anime





(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会



■ココアニとは


ここでしか手に入らない、アニメ・漫画・ゲームなどのオリジナルグッズをお届けする、株式会社Creative Plus運営のECサイトです。





・公式サイト：https://cocoani.jp
・公式X（旧Twitter）：https://x.com/cocoaniinfo



