365日稼働する工場製造での規格外ロス食品“上等な食材”をお弁当へ

沖縄で機内食の製造、食品の加工、販売、輸出入を行う株式会社MIZUTOMI（本社：沖縄県うるま市、代表取締役 市川哲）は、2025年9月下旬より、製造過程で出る規格外などの食品ロスへの取り組みを【上等弁当】として、企業や県内施設向けに製造販売を開始いたしました。

MIZUTOMIでは、機内食およびホテル向けの惣菜を24時間365日体制で製造しています。その製造過程では、まだ十分に美味しく安全に食べられるにも関わらず、規格外などの理由で行き場を失う”もったいない食材”が日々発生します。

※写真は工場製造イメージです。※お弁当は毎日メニューが変わるおまかせ弁当です。

私たちは、それらをすべて“上等な食材”と捉え、活用する責任があると考えます。これはSDG’s目標12の「つくる責任・つかう責任」にも深く通じる取り組みです。食の未来と社会課題に向き合い、持続可能な循環モデルの実現を目指し、“上等な食材”を活かしボリューム満点の日替わり弁当【上等弁当】として製造販売を開始いたしました。

そしてお客様から頂いた売上の一部を活用し、市町村連携のもと「こども食堂等へ」毎月1,000 個の冷凍弁当をお届けする支援サポートを開始いたします。「みんなで温かいご飯を囲み、ほっとできる場づくりの一助となればと考えています。」現在の連携先である市町村は（うるま市、嘉手納町、本部役場）となっております。より多くの市町村と連携して行くため、たくさんのお問い合わせをお待ちしております。また、「上等弁当」の取り組みをご理解頂き、一緒に応援してくれる企業様も募集しております。

【商品コンセプト】

“上等な食材”を使った毎日おまかせのメニューでボリューム満点のお弁当をお届けします。冷凍弁当は、火を使わずに食べたい時にレンジで温めて召し上がれる為、お子様だけでも安心して食べられる、あるようで無かった冷凍弁当支援です。これも機内食等のノウハウを活かして製造されています。

【生産体制と販売】

工場の生産ラインの“隙間時間”を活用し、1日1,000食の製造から開始いたします。

【安全・安心】

HACCP対応で衛生管理を行い、品質の良い安心な冷凍弁当を作ります。

株式会社MIZUTOMI について

私たちは、ますます多様化する食のニーズや高い基準が求められる安全性を満たし、高品質な商品や製品をお届けするために食品製造・加工の技術力に磨きをかけて参りました。現在では大手エアライン様やホテル・観光施設様、などと提供して食品の受託製造・加工を行うほか、沖縄県の特産品を活用した商品の開発や製造、セントラルキッチンによるOEMやPB開発など、食品業界のリーディングカンパニーを目指して事業を展開しております。アジア経済圏の中心と言っても過言ではない沖縄県を拠点にアジアから世界へと広がる有用なサービスを追求し続けて参ります。

会社概要

社名：株式会社MIZUTOMI

代表：市川 哲

本社所在地：沖縄県うるま市字州崎 13番地43

業務内容：機内食の製造、食品の加工、販売、輸出入

URL：https://www.mizutomi.jp/