愛知県 大村 秀章 知事へ表敬訪問いたしました。

10月6日（月）、FOOD STYLE Chubu 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント） 委員長 堀 正人（※1）が愛知県の大村 秀章 知事を表敬訪問し、10月29日（水）・30日（木）に開催される「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞」の開催に向けて意気込みをお伝えいたしました。

（※1）株式会社イノベント 取締役代表執行役社長／一般社団法人 日本展示会協会 会長

昨年10月に開催した「FOOD STYLE Chubu 2024」の御礼と、本年開催の「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞」の概要や企画などを報告させていただき、ご支援とご協力をお願いいたしました。

10月29日（水）のセミナー「発酵食文化×ツーリズム×インバウンド」では、愛知「発酵食文化」振興協議会について大村知事をスペシャルゲストとしてお招きし、お話をいただきます。

大村知事からは、開催に向けて激励のお言葉を賜るなど、有意義な時間を過ごすことができました。

FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞ 開催概要

名称 ： FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞

会期 ： 2025年10月29日（水）・30日（木）

10：00～17：00（最終日は16：00まで）

会場 ： Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールD

（愛知県常滑市セントレア5-10-1）

特別企画：発酵食品ワールド／＜外食・小売＞DX・経営支援EXPO

公式HP ：https://foodstyle.jp/chubu/