愛知県 大村 秀章 知事へ表敬訪問いたしました。

株式会社イノベント

10月6日（月）、FOOD STYLE Chubu 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント） 委員長 堀 正人（※1）が愛知県の大村 秀章 知事を表敬訪問し、10月29日（水）・30日（木）に開催される「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞」の開催に向けて意気込みをお伝えいたしました。


（※1）株式会社イノベント 取締役代表執行役社長／一般社団法人 日本展示会協会 会長





昨年10月に開催した「FOOD STYLE Chubu 2024」の御礼と、本年開催の「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞」の概要や企画などを報告させていただき、ご支援とご協力をお願いいたしました。



10月29日（水）のセミナー「発酵食文化×ツーリズム×インバウンド」では、愛知「発酵食文化」振興協議会について大村知事をスペシャルゲストとしてお招きし、お話をいただきます。


大村知事からは、開催に向けて激励のお言葉を賜るなど、有意義な時間を過ごすことができました。



FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞ 開催概要

名称　　： FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞


会期　　： 2025年10月29日（水）・30日（木）


　　　　　 10：00～17：00（最終日は16：00まで）


会場　　： Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールD


　　　　　（愛知県常滑市セントレア5-10-1）


特別企画：発酵食品ワールド／＜外食・小売＞DX・経営支援EXPO



公式HP　：https://foodstyle.jp/chubu/