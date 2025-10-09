フォルシア、CEATEC 2025 へ出展

フォルシア株式会社

フォルシア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長：屋代浩子、以下フォルシア）は、10月14日（火）～17日（金）に幕張メッセで開催される「CEATEC 2025（シーテック 2025）」にてプロダクトの紹介をいたします。ぜひ足をお運びください。

【CEATEC 2025 出展情報】

- 名称：CEATEC 2025（シーテック 2025）- 出展期間：2025年10月14日（火）～17日（金）各日10:00～17:00- 会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬２-１）- 出展場所：- - エリア：General Exhibits- - ブース：ホール3 小間番号 3H001

- 展示内容- - webコネクト- - Spook- - AI画像認識技術のご紹介 など

旅行・観光業界など様々な業界でサービス導入している最新のプロダクトラインナップをご紹介するとともに、実際に体験いただけるデモンストレーションもご用意しております。

「人手不足が深刻化しているので業務の自動化・効率化を進めたい」、「見た目で判断が求められる業務の属人化を解消したい」、「DXを進めたいが詳しい人間がおらず、何から着手すればよいかわからない」などのビジネス課題をお持ちの方は、ぜひこの機会にフォルシアのブースにお立ち寄りいただけますと幸いです。ご来場をお待ちしております。

※ご来場には事前の来場登録が必要です。

詳細はCEATEC 2025公式サイト（ https://www.ceatec.com/ja/ ）でご確認ください。