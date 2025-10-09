ソニービズネットワークス、AWS Japanの「内製化における生成 AI 活用支援サービスオファリング」に認定

ソニービズネットワークス株式会社

ソニービズネットワークス株式会社（本社：東京都渋谷区）は、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下、AWS Japan）が認定する「内製化における生成 AI 活用支援サービスオファリング」に、法人向けICTソリューションブランド「NURO Biz（ニューロ・ビズ）」のソリューション『Amazon Q Developer 内製化支援パッケージ』が選出されましたのでお知らせいたします。

■ 「内製化における生成 AI 活用支援サービスオファリング」と本認定について

「内製化における生成 AI 活用支援サービスオファリング」は、お客様の生成AIの導入・活用を伴走支援するAWSパートナー企業のサービスオファリング(※１)を、AWS Japanが認定する取り組みです。

今回認定を受けた当社の『Amazon Q Developer 内製化支援パッケージ』は、AWSが提供する開発者向け生成AIアシスタント「Amazon Q Developer」の導入から利用・定着まで伴走し、開発やIT運用における内製化を支援するソリューションです。

当社はいち早く「Amazon Q Developer」に着目して内製化ソリューションを立ち上げ、その後「AWS Foundational Technical Review (FTR) for Service Offerings」(※２)の認定を受けました。本ソリューションをご利用いただいている情報通信業のお客様では、「Amazon Q Developer」により障害発生時の対応工数やコードレビュー工数の削減、ドキュメントの精度向上、仕様書の最新化等、様々な改善を実現することができました。

以上のようなソリューション内容と実績に基づき、今回の認定に至りました。

・ AWS Japan 「内製化における生成 AI 活用支援サービスオファリング」詳細

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/202510-inhouseit-with-aws-partners/

・ ソニービズネットワークス 『Amazon Q Developer 内製化支援パッケージ』詳細

https://biz.nuro.jp/service/insourcing-amazonqdeveloper/feature/

※１ オファリング：製品やサービスを提供するだけでなく、お客様が抱える課題・要望に応じてノウハウ等を組み合わせて提供するパッケージ

※２ AWS Foundational Technical Review (FTR) for Service Offerings：AWSパートナーがお客様のAWS利用を支援するために提供するサービスオファリングをAWSが要件に従って検証し、認定する技術レビュー

■ 『Amazon Q Developer 内製化支援パッケージ』について

「NURO Biz」では、AWSの導入から運用までをサポートする様々なソリューションをご用意しています。

その中の一つである『Amazon Q Developer 内製化支援パッケージ』は、ソフトウェア開発ライフサイクル全体を支援する生成AIアシスタント「Amazon Q Developer」の導入から利用・定着まで伴走するソリューションです。構築・設定メニューをはじめ、開発チーム全体の習熟度向上のための勉強会メニュー、利用定着に向けたメニューをラインアップ。生成AIを活用した開発内製化や工数削減を目指すお客様に最適なメニューをご提案し、導入後の費用対効果の最大化をサポートします。

■ 法人向け次世代ICTソリューション「NURO Biz」について

2013年よりサービス提供を開始した「NURO（ニューロ）」の法人向けICTソリューションブランド。高品質・ハイスペックと驚きのローコストをかつてないレベルで両立するコストパフォーマンスと、ビジネスに必要なインフラ・アプリケーション・AIソリューションをワンストップで提供しています。

https://biz.nuro.jp/

■ 会社概要

ソニービズネットワークス株式会社は、ソニーのグループ会社であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社出資の下、法人向けICTソリューション「NURO Biz」を提供する会社として発足。2019年7月よりソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の法人向けクラウド・ネットワークサービス事業を統合し、ネットワークからクラウドまで幅広い領域で事業を強化することで、より付加価値の高いサービスをお客様に提供しています。

https://sonybn.co.jp/

※記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。