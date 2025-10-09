睡眠中に効率的に疲労回復！「ブレインスリープ リカバリー」シリーズ拡充！独自開発リカバリー素材のソックス&ライトコンフォーター

株式会社ブレインスリープ

株式会社ブレインスリープ(本社：東京都千代田区、代表取締役：廣田 敦、以下「ブレインスリープ」)は睡眠中に究極の疲労回復を実現する「ブレインスリープ リカバリー」シリーズ（以下、「リカバリーシリーズ」）より新プロダクトとして一般医療機器届け出の段階着圧ソックス「ブレインスリープ ソックス リカバリー」と遠赤外線テクノロジー搭載のリバーシブル毛布「ブレインスリープ ライトコンフォーター リカバリー」を新発売、またすでに販売中の「ブレインスリープ ウェア リカバリー」より新色のアイボリー色を10月9日(木)13時よりブレインスリープ オフィシャル サイトにて発売します。リカバリーシリーズのプロダクトはいずれも、独自開発した新素材「MEDIC RECOVERY FIBER（メディック リカバリー ファイバー)」を採用しており、生地に練り込まれた成分が高レベルの遠赤外線放射機能を発揮し、効果的に体を温めながら血行促進を促し、究極の疲労回復を実現します。

「ブレインスリープ リカバリー」シリーズとは？

睡眠における疲労回復の重要性は近頃注目されており、厚生労働省は、睡眠時間の確保と同様に「睡眠休養感」の向上が課題だとしています。睡眠休養感とは「睡眠で休養がとれている感覚」を指し、睡眠の質の指標といえます。しかし、現状睡眠で休養がとれていると感じる人は約7割に留まり、年々減少傾向です。※2 睡眠休養感を得るためには、睡眠時間の確保だけでなく、身体の疲労回復が不可欠です。疲れている人は、元気な人と比較し約4.9倍もの人が夜間に中途覚醒が起きているという

調査もあり、※3 疲労回復が不十分だと、睡眠時間が十分でも「寝ても疲れが取れない」状態となってしまいます。コロナ禍が明け生活が多様化し生活リズムが崩れやすいことや、気候変動に応じようとする身体の負担など、様々な要因で疲労が蓄積しやすく従来の睡眠では補いきれない疲れに対して、ブレインスリープは、"脳が眠る"枕やマットレスで深い眠りをもたらすとともに、寝具以外にも身体の気になる部位を集中的にケアできるリカバリーアイテムで、身体全体の休息をもたらし、睡眠の質の向上をサポートします。

※2 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」

※3 一般社団法人日本リカバリー協会「リカバリー（休養・抗疲労）白書2024 レポート」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000085299.html

＜独自開発「MEDIC RECOVERY FIBER（メディック リカバリー ファイバー）」について＞

リカバリーシリーズの全アイテムに採用しているのが、独自開発のリカバリー素材「MEDIC RECOVERY FIBER」です。 天然鉱物を原料とする高純度なセラミックスを厳選して数種類ブレンドし、繊維に高濃度に練り込み独自開発した生地です。特殊な糸形状により体温の吸収と遠赤外線放射を高めることで、効果的に体を温め、血行を促進しやすくし、高いリカバリー効果を実現しました。

【新商品１.】

一般医療機器認定の睡眠着圧ソックス！「ブレインスリープ ソックス リカバリー」

1. 20種類の機能搭載！独自開発の睡眠着圧で徹底メンテナンス

リカバリーと睡眠の為の20種の機能を搭載した超多機能ソックスです。睡眠用のソックスとして、最適な段階着圧設計を採用しました。その結果、血行促進・リンパの流れ改善・むくみ改善を実現。また、睡眠中にしっかり熱放散しながら疲れた足を集中してケアします。

2. 驚異的な温熱効果！履くだけで、表面温度が0.6℃上昇

メディックリカバリーファイバーの遠赤外線輻射熱の効果で、ソックスを履いて20分後のふくらはぎの表面温度が0.6℃上昇することが確認されました。日々の睡眠時間を活用して着圧×温熱の2つの効果で、毎日酷使する足の疲労回復をサポートします。

＜商品詳細＞

商品名 ：ブレインスリープ ソックス リカバリー

URL ：https://brain-sleep.com/products/socks

価格（税込） ：7,700 円

カラー ：ブラック

サイズ ：S、M（ユニセックス）

【新商品２.】

温熱毛布「ブレインスリープ ライトコンフォーター リカバリー」

1.独自開発素材が身体のコンディションを整える

理想の寝床内環境である温度33±1℃/湿度50±5％をしっかりキープし快適睡眠を実現しました。寒い冬の環境下で、使用している掛け布団の下に掛けるだけで6℃も温度上昇。しかも、理想の寝床内温度33±1℃を実現するから快適です。

2.ムレない快適さと3シーズン使用出来るリバーシブル構造

毛布全体で湿気を吸って放湿するため、ムレない快適な寝床内湿度環境に導きます。時間が経っても、理想の寝床内湿度50±5％をキープします。冬用のカシミヤブラン面は、カシミヤやウールの特殊なうろこ状のスケール構造を再現し一から開発。高い吸湿放湿性でムレない環境を実現しました。秋春用のコットンブラン面には、吸水性が高いコットンをパイル部分に採用。コットンブランならではの爽やかさを持ちながら、暖かさも実現しました。

3. 柔らかな極上手ざわりと清潔さ

いつまでも包まっていたい極上の肌ざわり。カシミヤブラン面は、まさにカシミヤ素材を超えた滑らかな極上風合い、コットンブラン面は綿素材でさらっとした風合いです。家庭洗濯機での洗濯はもちろん、抗菌よりも強い制菌効果で菌の増殖を防ぎ、毎日清潔にご使用いただけます。※シングルサイズ1 枚で、7kg容量以上の洗濯機を推奨。洗濯機の取扱説明書をご確認ください。

＜商品詳細＞

商品名 ：ブレインスリープ ライトコンフォーター リカバリー

URL ：https://brain-sleep.com/products/comforter_recovery

価格（税込） ：シングルサイズ 33,000円、セミダブルサイズ 39,600円、

ダブルサイズ 46,200円、クイーンサイズ 52,800円

カラー ：ブラウン

待望のアイボリーカラー！ウェアシリーズに新色登場！

2025年4月の発売以来、好評をいただいている「ブレインスリープ ウェア リカバリー」に、新色のアイボリーが登場しました。カラーバリエーションが充実したことで、幅広い方にご着用いただきやすいラインナップとなりました。また、自動調温の機能性ウェア「ブレインスリープ ウェア サーモコントロール」についても、アイボリー色の展開を開始いたします。これからの肌寒い季節に、疲労回復や自動調温の機能性ウェアで体のコンディションを整えることができます。

＜商品詳細＞

※写真はブレインスリープ ウェア リカバリーです。

商品名 ：ブレインスリープ ウェア リカバリー

URL ：https://brain-sleep.com/products/wear_recovery

価格（税込） ：トップス 14,300円 パンツ 14,300円

カラー ：ブラック、チャコールグレー、アイボリー

サイズ ：S、M、L、XL（ユニセックスサイズ）



商品名 ：ブレインスリープ ウェアサーモコントロール

URL ：https://brain-sleep.com/products/wear_thermocontrol

価格（税込） ：トップス 12,100円 パンツ 12,100円

カラー ：ブラック、チャコールグレー、アイボリー

サイズ ：S、M、L、XL（ユニセックスサイズ）

株式会社ブレインスリープ

【会社概要】

設立 ： 2019年5月

所在地 ：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー26F

代表取締役 ：廣田 敦

ブランドサイト：https://brain-sleep.com/

事業内容 ：ブレインスリープは、睡眠医学に基づいた確かな知見と先進のテクノロジーを掛け合わせ、脳と睡眠を科学するソリューションカンパニーです。専門家と連携した睡眠研究、オリジナルプロダクト開発、企業やクリニックへのコンサルティングなど、睡眠に特化したあらゆるソリューションで人や社会の可能性を目覚めさせることを目指します。