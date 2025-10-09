ぺんてるが製図用シャープペンシル発売60周年を記念し、黒ボディ限定モデル3種と歴史年表付きセットを発売

ぺんてる株式会社

ぺんてる株式会社は、製図用シャープペンシル発売60周年を記念した限定モデルを、2025年10月24日（金）より全国の文具取扱店にて順次発売開始します。

ぺんてるは、1965年にぺんてる初の製図用シャープペンシル「グラフペンシル」を発売して以来、多くの製図用シャープペンシルを生み出し、高い評価を獲得してきました。製図用シャープペンシルとは、主に技術者や建築家が図面を書く際に用いられ、安定した書き心地、線のブレにくさ、視認性の良さなど優れた性能を備えたシャープペンシルです。近年では、デジタル化に伴い、実際の製図用途で使われることは少なくなっていますが、高い機能性や書き心地の良さが一般ユーザーにも支持され、アーティストの作品制作や学生の勉強用途などさまざまな場面で多くの方に愛され続けています。またSNSやYouTubeでも多くの高機能・高性能のシャープペンが紹介され話題になるなど、1000円以上の中高価格帯のモデルのシャープペンシルの需要も高まっています。

そのような市場背景のなか、2025年のぺんてるの製図用シャープペンシル発売60周年を記念して、発売以来愛されてきたロングセラー商品である「グラフ1000〈フォープロ〉」「グラフギア500」「グラフギア1000」の3種の限定モデルを発売します。また、限定モデル3種と、ぺんてるの製図用シャープペンシル60年の歴史をまとめた年表を同梱したセットも同時発売します。

■新商品の特長■

1.ぺんてるの製図用シャープペンシル伝統の「黒」を基調とした限定カラー

1986年発売の「グラフ1000〈フォープロ〉」、2001年発売の「グラフギア500」、2002年発売の「グラフギア1000」の3種を、ぺんてるの製図用シャープペンシルにおいて長年親しまれてきた伝統の「黒」を基調とし、プロツールとして細部までこだわった限定モデルに仕上げました。

各製品のボディからグリップまでを黒で統一し、繊細な作業を妨げないカラーリングにしています。ボディに施されたシルバーのロゴや、黒地に白色の硬度表示など、既存品とは異なるデザインを細部までお楽しみいただけます。

2.ぺんてるの製図用シャープペンシルの歴史年表付き3本セット

各製品のシルエットがデザインされたパッケージに、限定モデル3種が入ったセットを同時発売します。3本セットには、ぺんてるの製図用シャープペンシルの60年にわたる歴史をまとめた年表も同梱しており、長い歴史を振り返りながら、製品の魅力を再発見できる特別なセットとなっています。

■ぺんてるの製図用シャープペンシルについて■

ぺんてるの製図用シャープペンシルの歴史は、1965年に発売された「グラフペンシル」から始まり、以降「グラフペンシル5」「グラフレット」「グラフ1000〈フォープロ〉」「グラフギア500」「グラフギア1000」「グラフ1000CS」「PG-METAL350」など、数多くの製図用シャープペンシルを世に送り出し続けてきました。

発売当時のチラシ

特に、1972年発売の「グラフペンシル5」や1982年発売の「グラフレット」は現在も販売を続け、40年以上の歴史を持つロングセラー商品となっています。

■ぺんてるの製図用シャープペンシルの特長■

1.書いている文字が見やすい4mmの長さのガイドパイプ

2.手元の視認性を高めるステップヘッド

3.筆記時に手に当たらない短めのクリップ

4.内蔵した芯の硬度が一目でわかる芯硬度表示窓

■商品価格■

・製図用シャープペンシル60周年【限定】 グラフ1000〈フォープロ〉 1,650円（税込）

・製図用シャープペンシル60周年【限定】 グラフギア500 1,100円（税込）

・製図用シャープペンシル60周年【限定】 グラフギア1000 2,200円（税込）

・製図用シャープペンシル60周年【限定】 3本セット 4,950円（税込）

