『SAVE＆EAT』をテーマに地元・神奈川の飲食店を応援しながら、「食品ロス」と「ごみ削減」を呼びかけるコーナー「飲食店応援団！Fヨコ SAVE＆EAT」が10月からスタート！
FMヨコハマ(84.7MHz)が、『SAVE＆EAT』をテーマに地元・神奈川の飲食店を応援しながら、「食品ロス」と「ごみ削減」を呼びかけるプロジェクトを今年も実施！
ラジオ放送はもちろん、さらに、SNSにて、テーマの『＃セーブアンドイート』とともに拡散していくことで、多角的に幅広い層へ情報発信していきます！
川内美月
manatie
石井由紀子
渡部菜都美
地元・神奈川県を代表するメディアとして、「食品ロス」と「ごみ削減」を頑張る飲食店と全リスナーにエールを送りたいと思います！
飲食店の「食品ロス」、テイクアウトによる「ごみ増加」などの環境問題が深刻になっています。 FMヨコハマでは、環境問題に取り組む飲食店を紹介しつつ、飲食店の応援をしよう！とリポートコーナー「飲食店応援団！FヨコSAVE＆EAT」を実施！お店の紹介はもちろんの、お店を起点にしてごみ拾い活動を広く普及させていく取り組みなど、地球に、海に優しい活動をオンエアを通じて紹介していきます。
【コーナー概要】
タイトル：飲食店応援団！Fヨコ SAVE＆EAT
放送日時：毎週月～金曜日 16：00～16：07【Tresen内(※金曜日はTresen Friday内)】
リポーター：川内美月／manatie／石井由紀子／渡部菜都美
放送局：FMヨコハマ（84.7MHz）
- 「SAVE＆EAT」な飲食店を大募集！
飲食店応援団！FヨコSAVE＆EATでは「食品ロス」や「ごみ削減」に取り組んでいる飲食店を探しています！自薦他薦問いません！情報お待ちしてます！
応募フォーム :
https://www.fmyokohama.jp/saveandeat/form.html
番組ピックアップお店など詳細は、こちらから↓↓飲食店応援団！FヨコSAVE＆EAT :
https://www.fmyokohama.jp/saveandeat/
FMヨコハマ(横浜エフエム放送)
FMヨコハマは、1985年日本初の独立系FM局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣１都７県の一部。2025年12月20日に開局40周年を迎えます。
オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/
開局40周年スペシャルサイト：https://www.fmyokohama.jp/40th/
パソコン・スマホからは、radiko（http://radiko.jp/#!/live/YFM）でお聴きください。