TikTok、SV.LEAGUEとコンテンツ連携協定を締結！国内外のファンに新たな体験を提供

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、公益社団法人SVリーグ（本社：東京都千代田区、チェアマン：大河正明、以下「SVリーグ」）と、2025-26 大同生命SV.LEAGUEにおけるコンテンツ連携協定を締結しました。TikTokがSVリーグと連携協定を締結するのは、今回が初めての機会となります。



本協定により、SVリーグの公式TikTokアカウントおよび各クラブのTikTokアカウントから発信されるコンテンツは、これまで以上に多様でクリエイティブに進化していきます。TikTokを通じてSVリーグの試合の臨場感や選手の魅力を発信し、新たなファン層の拡大を目指します。

また、TikTokクリエイター「八木沙季(https://www.tiktok.com/@yagi_shaki)」が SVリーグWOMEN、「さとし🏟️🇯🇵Satoshi(https://www.tiktok.com/@wp_satoshi_wp)」が SVリーグMEN の「応援クリエイター」に就任しました。開幕からファイナルまでシーズンを通じて、それぞれのユニークな視点や感性で試合や選手の魅力を発信します。特に「さとし🏟️🇯🇵Satoshi」は、今年SVリーグと連携して投稿した動画(https://www.tiktok.com/@wp_satoshi_wp/video/7501189380246146312)が237万回を超える再生数を記録し、多くのファンに熱狂の瞬間を届けました。今回も二人のクリエイターならではの表現力で、SVリーグの魅力をプラットフォーム上でお伝えします。



さらに、SVリーグにとって重要な海外市場であるタイでも、TikTokクリエイターやメディアとのコラボレーションを展開します。国境を越えて話題を生み出し、グローバル規模で新規のバレーボールファンを獲得していきます。

2025年9月13日（土）・14日（日）にタイ・バンコクで開催された「Panasonic ENERGY presents SV.LEAGUE World Tour 2025 in Thailand」においては、複数のTikTokクリエイターとパブリッシャーが現地の試合を訪れ、選手とのコラボレーション動画を作成しました。投稿された動画は690万回以上の再生数を記録しています。

TikTokは、社会的課題にも力を入れて取り組んでいます。近年問題となっているアスリートへの不適切な画像や動画の撮影行為に対しては、クリエイターと協力して啓発につながるコンテンツの発信を行っており、今後も安心で安全なスポーツ文化の実現に貢献してまいります。

また、TikTokは、数多くのスポーツ団体やリーグの公式アカウントの開設を通じて、ファンと直接つながる新しい形を生み出しています。SVリーグも2022年の公式アカウント開設以来、フォロワー数2.4万人、累計再生数3,000万回を突破。TikTokが持つ“共感の拡散力”は、スポーツの新しい楽しみ方を切り拓いています。



今回のSVリーグとの協定締結は、日本バレーボールにおける新しいファン体験の出発点です。TikTokは、スポーツが持つ熱狂や共感を世界中のファンに届けていきます。



TikTok APAC ゼネラルマネージャー 佐藤陽一 コメント

「TikTokは、単なる視聴プラットフォームではなく、スポーツの熱狂や共感を世界中に広める場でありたいと考えています。SVリーグとのパートナーシップを通じて、クリエイターと共に、日本のバレーボールの魅力を国内外のファンに届け、さまざまな楽しみ方を発信しながら新しいファンを世界中で増やすことに貢献していきます。」



公益社団法人SVリーグ チェアマン 大河正明 コメント

「世界最高峰のバレーボールリーグを目指すSVリーグは、世界中のファンにバレーボールの熱狂をお届けしたいと考えており、ショートムービーを通じた多彩なファンエンゲージメントに強みを持つTikTokとのパートナーシップを非常にうれしく思います。TikTokと共に新たなバレーボールの魅力や楽しみ方を提案し、ファンの拡大をめざしてまいります。」



応援クリエイター 八木沙季 コメント

「この度、SVリーグ応援クリエイターに就任させていただくことになりました！ちょうど先日、プライベートでバレーボールの試合を観に行って『生の迫力ってこんなにすごいんだ！』と感動していたところにこのお話をいただいて、びっくり＆とても嬉しかったです！これから私もいろいろ学びながら、SVリーグの魅力をみなさんにお伝えしていけたらと思います！八木沙季はSVリーグの魅力を一人でも多くの方に広められるのか？検証します！」



応援クリエイター さとし🏟️🇯🇵Satoshi コメント

「今、日本で注目が高まっているSVリーグの応援クリエイターに任命いただき、本当に嬉しいです！今までサッカーや野球、様々なスポーツの現場を訪れてきましたが、今回をきっかけにバレーボールをより深く知り、魅力を多くの方に伝えていきたいと思っています。まだまだ学ぶことが多いので、コメント欄でぜひ選手やチームのことを教えていただけると嬉しいです！今回の機会に感謝しつつ、ファンの皆さんと一緒にSVリーグを盛り上げていければと思います！」

クリエイタープロフィール八木沙季 （@yagi_shaki(https://www.tiktok.com/@yagi_shaki)）

1993年生まれ、兵庫県姫路市出身。グループアイドル活動15年間を経て現在ソロアイドルとして活動中。TikTokでは「検証アイドル」として、八木自身が日々気になった事を検証する「検証します！」動画が話題沸騰。「検証します！」の セリフをマネし始める若者も増加している。現在ではTikTokのフォロワー数86万人超え、SNS総フォロワー数100万人を突破。

さとし🏟️🇯🇵Satoshi （@wp_satoshi_wp(https://www.tiktok.com/@wp_satoshi_wp)）

スタジアムグルメや観戦体験を切り口に、世界中を旅しながらスポーツの魅力を発信するTikTokクリエイター。自身の活動に加え、TikTokコンサルティングや講師としても活躍し、筑波大学体育科学シンポジウムでの登壇や「TikTok Creator Academy」での講師など、教育・育成分野にも力を注いでいる。スポーツの楽しさを幅広い世代に伝えるとともに、次世代のクリエイター育成にも取り組んでいる。



【SVリーグについて】

公益社団法人SVリーグは、日本バレーボール界の新たなトップリーグである大同生命SV.LEAGUEの運営組織です。2024年10月に開幕した大同生命SV.LEAGUEは、2030年までに世界最高峰のリーグへと成長することをビジョンに掲げ、「強く・広く・社会とつなぐ」をミッションとして前身のV.LEAGUEから生まれ変わりました。リーグ運営を通した日本バレーボール界の競技力の向上はもとより、バレーボール文化の更なる普及・発展を目指して、歩みを進めていきます。

【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。