BitStarインドネシア進出1周年！現地クライアント・パートナー企業と成長を祝う記念イベントを開催！東南アジア展開も加速

株式会社BitStar

インフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心とした様々な事業を展開する株式会社BitStar（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO：渡邉拓）は、インドネシア進出1周年を迎え、現地ジャカルタにて、主要クライアントおよびパートナー企業を招いた記念イベントを開催しました。

インドネシア市場で得た確かな手応えをもとに、BitStarは同国での協業事業をさらに拡大し、他の東南アジア各国の展開の検討も本格化させていきます。

■急成長するインドネシア市場で得た確かな成果

人口約2億8,000万人を有し、ソーシャルメディアの利用率が急増するインドネシアは、インフルエンサーマーケティングにおいて世界的に注目される成長市場です。BitStarは2024年にAIを活用した自社プロダクトを同国に投入し、現地パートナー企業との協業によるテストマーケティングを開始しました。

この1年で、グローバルブランドに加えローカル企業への導入も進み、現地クライアントとの強固な信頼関係を構築。BitStar Indonesiaの今後の成長を現地で確立しつつあります。

■インドネシア1周年＆日本本社の創業10周年を祝う記念イベント

今回のイベントでは、インドネシア進出1周年に加え、BitStarグループの創業10周年も祝し、現地クライアント・パートナーとの関係をさらに深める多彩なプログラムを実施しました。

- 「10 Years of BitStar」上映10年間の挑戦と成長を振り返る映像を公開[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=S-ezuxlcfUs ]- ステークホルダーインタビュー来場いただいたステークホルダーの皆様への「Why BitStar」インタビューを撮影[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=scZUuS0z9Zw ]- ネットワーキングセッション＆フォトセッションクライアント・パートナー企業・新規見込み企業との交流を促進- 1 Day Trip翌日にはカジュアルな交流イベントも実施し、より深い関係構築を実現

当日は、代表の渡邉拓およびBitStar Indonesia責任者のDavidが、直接来場者と対話し、今後の展望を共有しました。

■今後の展開

BitStarはインドネシアでの実績をもとに以下の取り組みを強化します。

- 「BitStar Database」、「BitStar Match」プロダクト利用の拡大- 現地企業との共同マーケティング企画の推進- 訪日外国人向けや日本企業の海外展開のマーケティング支援- クリエイター支援プログラムの強化

さらに、インドネシアを起点に他の東南アジア諸国への展開を検討開始。アジア全域で企業とクリエイターが共創できるマーケティングインフラを構築してまいります。

■代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉拓 コメント

「BitStar Indonesiaが1周年を迎えられたのは、現地クライアント、パートナー企業、そしてクリエイターの皆様のおかげです。この1年で得た知見を武器に、インドネシア市場でのさらなる成長に加え、東南アジア各国への展開も進めてまいります。『感情を動かす。世界を動かす。』というミッションのもと、企業やクリエイターと共に、100年後に名前が残る新たな産業・文化をこの地でもつくり出していきたいと考えています。」

■ともに未来をつくる仲間を募集

BitStarでは現在、さらなる挑戦を加速するため、新たな仲間を募集しています。海外事業展開に興味がある方も積極採用中です。インフルエンサーを中心としたクリエイターエコノミーの発展に関心がある方、未来に残る産業を共につくっていきたい方のご応募を心よりお待ちしています。

採用ページ：https://bitstar.tokyo/corp/career/

■株式会社BitStarについて

株式会社BitStar (ビットスター)は、「感情を動かす。世界を動かす。」をミッションに掲げ、100年後に名前が残る産業・文化をつくるべくインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心に、エージェンシーやプロダクション、コンテンツスタジオ、P2Cビジネスなど様々な事業を展開しています。

インフルエンサーデータベース「BitStar Database」は累計アカウント数300万件、ご利用者数は5,000名を超え、自社で抱えるビックデータとAIを活用した企業とインフルエンサーのマッチングプラットフォーム「BitStar Match」は手間のかかるインフルエンサー選びをスマートにすることを実現。累計資金調達額は40億円を超え、日本国内に加えインドネシアにも拠点を設立しグローバル展開も加速させています。 BitStarは、ロングテールクリエイターの可能性をデータとテクノロジーで最大限に引き出し、ソーシャルメディア時代の新たな産業・文化を創造していきます。

所在地：東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10F

代表者：代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓

設立：2014年7月

コーポレートサイト：https://bitstar.tokyo/corp

・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match(https://bitstar.tokyo/match)」

・ソーシャルメディアマーケティング「BitStar Agent(https://bitstar.tokyo/)」

・クリエイタープロダクション「BitStar Production(https://bitstar.tokyo/production)」

・女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment(https://three-o.tokyo/)」

・ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio(https://bitstar.tokyo/studio)」

・ブランドプロデュース「BitStar P2C(https://bitstar.tokyo/d2c)」

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社BitStar（ビットスター） 広報担当：山内

MAIL：pr@bitstar.tokyo

電話番号：03-4520-5777