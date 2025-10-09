ポールトゥウィン、企業と外国人生活者をつなぐ新プラットフォーム『JAPAN LIFE PORTAL』をオープン

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルの課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 CEO：橘 鉄平、代表取締役COO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は、2025年10月9日（木）外国人生活者と企業を結ぶ多言語ライフサポートプラットフォーム『JAPAN LIFE PORTAL（ジャパンライフポータル）』をオープンいたしました。『JAPAN LIFE PORTAL』は、日本で暮らす・働く外国人の生活を支援するとともに、外国人を顧客・従業員・利用者として受け入れる企業や団体に向けて、新たなコミュニケーションの場を提供するオンラインプラットフォームです。

「JAPAN LIFE PORTAL」には、株式会社レオパレス21、株式会社クレディセゾンなど、外国人生活支援に実績を持つ企業が数多く参画。通信・住宅・金融・保険といった日本での暮らしに欠かせないカテゴリを網羅し、在日外国人が日本で安心して生活をスタートできる環境をワンストップで提供します。外国人生活者が日常生活に必要な手続きや情報を多言語でわかりやすく提供し、日本での暮らしに不安を抱く人々を支援するプラットフォームとして設計されています。

一方で、外国人向けにサービスを展開する企業が自社情報を発信し、信頼できる生活支援インフラとして外国人ユーザーとの接点を創出することが可能です。

『JAPAN LIFE PORTAL』

サイトURL：https://japanlifeportal.stepjob.jp/

『JAPAN LIFE PORTAL』公開の背景

外国人生活者の定着と多文化共生社会の実現を支援

在留外国人の増加が続く中、日本での生活における「情報不足」「言語の壁」「信頼できるサービス探し」は依然として大きな課題です。『JAPAN LIFE PORTAL』は、そうした不安を解消し、外国人が安心して働き、暮らせる社会を実現することを目指しています。

さらに、ポールトゥウィンが展開する外国人人材紹介サービス「Stepjob（ステップジョブ）」と連携することで、外国人採用や定着支援を課題とする企業に向けた、就業前後の総合支援を実現。“採用から生活まで”を一気通貫でサポートする仕組みを構築しています。

『JAPAN LIFE PORTAL』掲載企業・サービス

企業・団体とのパートナーシップを推進

ポールトゥウィンでは、『JAPAN LIFE PORTAL』を通じて、外国人生活者支援に関心のある企業との連携を積極的に推進します。

掲載企業・サービス

■SIM契約

DXHUB株式会社 JP SMART SIM

H.I.S.Mobile株式会社 HIS mobile

Mobell Communications Ltd Mobal SIM/eSIM

■インターネット

株式会社ジェネット Home光

■中古携帯

株式会社ゲオ ゲオモバイル

ReYuu Japan株式会社 ReYuuストア（リユーストア）

■ポケットWi-Fi

Mobell Communications Ltd Mobal Japan WiFi

■お部屋探し

Apaman Property株式会社 アパマンショップ

株式会社シェア１８０ シェア180

株式会社オークハウス オークハウス

株式会社GGハウスマネジメント GGハウスマネジメント

ボーダレスハウス株式会社 ボーダーレスハウス

株式会社レオパレス21 レオパレス

株式会社ブリッジライフ Bridge Life

株式会社クロスハウス XROSS HOUSE

株式会社Unito Unito

■インフラサービス

株式会社ClassLab. 多言語コールセンター ライフライン代行 サービス

株式会社クレディセゾン セゾンのライフライン開通サポート Powered by Renxa（株）

■引越し

カルガモ引越センター株式会社 外国人引越しサポート

■印鑑

アスクル株式会社 パプリ

株式会社絆 印鑑通販 一千堂印舗

■クレジットカード

株式会社クレディセゾン セゾンカードインターナショナル

■口座開設

スルガ銀行 銀行口座開設

■保険

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険 個人向け保険

■プリペイドカード

Mobell Communications Ltd MobalPay

■送金サービス

株式会社ウニードス キョウダイレミッタンス

※順不同、敬称略

「JAPAN LIFE PORTAL」サイト概要

【サイトURL】

https://japanlifeportal.stepjob.jp/

【対応言語】

日本語・英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語など

【主なカテゴリ】

・通信（SIMカード契約など）

・住む（賃貸・住居探し）

・働く（仕事探し支援）

・お金（銀行口座開設、クレジットカードなど）

【特長】

・外国人向け生活情報を多言語でワンストップ提供

・情報発信、サービス掲載による外国人生活者との接点を創出

・外国人支援や在留支援の実績を持つ多数の企業・機関が参加

外国人人材紹介総合サービス「Stepjob」について

「Stepjob」は、ポールトゥウィンが手掛ける外国人人材紹介総合サービスです。2021年から10年以上にわたる外国人人材紹介業務で構築した人材データベースや知見を活用し、国内企業と外国人人材との求人マッチングサービスを提供しています。登録者以外にも、現地送り出し機関や日本語学校・各種専門学校等とのネットワークを生かして、掲載した求人を多方面に拡散して募集することが可能です。

・外国人人材紹介総合サイト「Stepjob」：https://stepjob.jp/

・「Stepjob」プロモーション動画：https://youtu.be/g192JPaV6Ws

・WEBでのお問合せ：https://stepjob.jp/

・お電話でのお問合せ：03-3345-8155

※受付時間：平日10時～18時（土日祝・年末年始を除く）

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：橘 鉄平

代表取締役COO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

