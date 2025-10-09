『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』にてリリース100日記念イベント開催&「フェニックス再誕、獅子座・一輝」が期間限定で登場！！

株式会社ファイブクロス

株式会社ファイブクロスは、スマホRPGゲーム『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』（聖闘士星矢GSS）において、「獅子座・一輝」が登場する期間限定イベントを開始したことを発表いたしました。

■「獅子座・一輝」期間限定登場！

開催期間：10月09日（木）5:00～10月23日（木）4:59

イベント期間中、SSR「獅子座・一輝」の出現確率が大幅にアップ！

SSR確定時に40%の確率でSSR「獅子座・一輝」を獲得可能！

さらに、40回召喚でSSR「獅子座・一輝」確定！

期間限定召喚チケットを使用してSSR「獅子座・一輝」を手に入れよう！

※闘士を重複獲得時は闘士進化に使用可能な闘士メダルを入手できます。

■100日記念イベント限定開催

開催期間：10月09日（木）5:00～10月23日（木）4:59

まもなくリリースから100日を迎えます。いつも支えてくださっているユーザーの皆様に、心から感謝を申し上げます。

その日頃の感謝を込めまして、様々な報酬をもらえる記念イベントを開催いたします！

■100日感謝フェス

入り口：メイン画面（右上）⇒7日間ログインボーナス

イベント期間中、毎日ログインするだけで様々な報酬を受け取れます！合計7日間ログインすることで「100日記念アイコン」「各種召喚チケット合計100枚」「ブルーダイヤ×6888」を無料でもらえます！ぜひお見逃しなく！

■100日祭典

入り口：メイン画面⇒限定⇒100日祭典

イベント期間中、指定のステージをクリアすると、確率でイベントアイテムがドロップします。

イベントアイテムは「祭典交換所」で「100日記念アイコンフレーム・称号」「栄誉のメモリアパック」「抽選宝箱・メモリア（橙）」「選択宝箱・聖衣資源I」を含む様々な報酬と交換できます！

■100日限定ラッキー購入

入り口：メイン画面⇒特典⇒ラッキー購入

イベント期間中、ブルーダイヤでラッキー抽選券を購入でき、ラッキー抽選券を使用すると周期限定の抽選に参加できます。

ラッキー大賞としてSSR闘士「獅子座・一輝メダル×2」「選択宝箱・お気に入りのSSR闘士」「選択宝箱・メモリア（橙）」「選択宝箱・海界フィギュア（橙）」が追加されます！

※詳細はゲーム内よりご確認ください

■ゲームの最新情報はこちらから

・ゲーム公式サイト：https://seiya-gss.com

・X（旧Twitter）公式アカウントをフォロー：https://x.com/Seiya_GSS

・LINE公式アカウントを友だち追加：https://lin.ee/Vrgrbcd

・LINE公式オープンチャットに参加：https://x.gd/KcEvV

■ゲーム概要

タイトル名：『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』

ゲームジャンル：3DリアルタイムバトルRPG

リリース日：2025年7月3日(木)

対応OS：iOS / Android

価格：ダウンロード無料（アプリ内課金あり）

コピーライト：(C) 車田正美／東映アニメーション (C) FIVECROSS

■『聖闘士星矢』とは

『聖闘士星矢』（セイントセイヤ）は、車田正美原作による星座やギリシャ神話をモチーフにした漫画作品であり、1980年代の日本の少年誌界隈を席巻しただけでなく、世界的にも人気を誇る名作です。

全世界でのコミックスの累計発行部数は5000万部を超え、アニメ化をはじめ、数多くの関連メディアやヒット商品を生み出しました。

アニメでは、1986年から1989年にかけてアニメオリジナルエピソードを含む全114話のテレビシリーズが放送され、後にオリジナルビデオアニメーションとして『冥王ハーデス編』が製作されるなど、現在までに多くの関連作品が世に生み出されています。

「ペガサス流星拳！」などの名台詞や、少年誌ならではの熱いバトルシーンで、原作漫画の連載から40年近く経った現在も、世界中のファンから愛され続けている作品です。