アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによる『告白ボイス ―伝えたい、この気持ち―』が10月10日(金)より販売開始！

株式会社アップランド株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。

アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスを2025年10月10日(金)より販売いたします！『胸の奥に秘めてきた想いを、今こそあなたへ━━』をテーマに、.LIVEメンバーとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、告白に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツです。是非お楽しみください！

■『告白ボイス ―伝えたい、この気持ち―』詳細

・価格：各1,000円(税込)

フルコンプリートセット 17,000円(税込)

.LIVEコンプリートセット 5,000円(税込)

ぶいぱい1期生コンプリートセット 3,000円(税込)

ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円(税込)

ぶいぱい3期生コンプリートセット 3,000円(税込)

・音声フォーマット：wav

【個人テーマ】

▼.LIVE

花京院ちえり：幼なじみのくせに......っ!

神楽すず：偶然なんて言わせない

もこ田めめめ：配達員さんにめろめろ…(ハート)

七星みりり：星空の下、君に触れて

リクム：IF 思い出との狭間で

▼ぶいぱい

＜1期生＞

鬼頭みさき：緊急指名☆かりもの競争！

紅蓮罰まる：明日、君に渡す恋

秘間慈ぱね：心の声を勝手に聞かないで！！

＜2期生＞

鍵宮シエル：鍵宮は先輩のこと……

烏丸ぴょこ：海辺のレストラン

遠吠きゃん：先輩に告白されて分かったこと

ベルモット・ベルーナ：自己投影型でお楽しみください。(ｽｩｰ)

まるげりちゃ：トゥクトゥク乗った君にトゥンクトゥンク

綿貫ねぐせ：喫茶店で

＜3期生＞

彩歌すいれん：私のきもちなんて知りもしないくせに..

猫撫こぜに：お客様は、お財布です(ハート)

蜂蜜ぷりん：近いけど遠い存在のきみ

■販売概要

【販売期間】

2025年10月10日(金)12時00分～2025年10月23日(木)23時59分

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？

・VTuberが好きな方

・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方

・0-1で企画立案経験のある方

・YouTubeでの配信に知見や興味がある方

・Web3.0に興味のある方

・営業

・イベント制作

・タレントマネージャー 他

少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！

募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/