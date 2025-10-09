アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによる『告白ボイス ―伝えたい、この気持ち―』が10月10日(金)より販売開始！

株式会社アップランド

　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。


アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスを2025年10月10日(金)より販売いたします！『胸の奥に秘めてきた想いを、今こそあなたへ━━』をテーマに、.LIVEメンバーとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、告白に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツです。是非お楽しみください！



■『告白ボイス ―伝えたい、この気持ち―』詳細

・価格：各1,000円(税込)


　　　　フルコンプリートセット 17,000円(税込)


　　　　.LIVEコンプリートセット 5,000円(税込)


　　　　ぶいぱい1期生コンプリートセット 3,000円(税込)


　　　　ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円(税込)


　　　　ぶいぱい3期生コンプリートセット 3,000円(税込)


・音声フォーマット：wav



【個人テーマ】


▼.LIVE


　花京院ちえり：幼なじみのくせに......っ!


　神楽すず：偶然なんて言わせない


　もこ田めめめ：配達員さんにめろめろ…(ハート)


　七星みりり：星空の下、君に触れて


　リクム：IF 思い出との狭間で





▼ぶいぱい


　＜1期生＞


　鬼頭みさき：緊急指名☆かりもの競争！


　紅蓮罰まる：明日、君に渡す恋


　秘間慈ぱね：心の声を勝手に聞かないで！！



　＜2期生＞


　鍵宮シエル：鍵宮は先輩のこと……


　烏丸ぴょこ：海辺のレストラン


　遠吠きゃん：先輩に告白されて分かったこと


　ベルモット・ベルーナ：自己投影型でお楽しみください。(ｽｩｰ)


　まるげりちゃ：トゥクトゥク乗った君にトゥンクトゥンク


　綿貫ねぐせ：喫茶店で



　＜3期生＞


　彩歌すいれん：私のきもちなんて知りもしないくせに..


　猫撫こぜに：お客様は、お財布です(ハート)


　蜂蜜ぷりん：近いけど遠い存在のきみ





■販売概要

【販売期間】


2025年10月10日(金)12時00分～2025年10月23日(木)23時59分



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


