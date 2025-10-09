アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによる『告白ボイス ―伝えたい、この気持ち―』が10月10日(金)より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。
アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスを2025年10月10日(金)より販売いたします！『胸の奥に秘めてきた想いを、今こそあなたへ━━』をテーマに、.LIVEメンバーとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、告白に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツです。是非お楽しみください！
■『告白ボイス ―伝えたい、この気持ち―』詳細
・価格：各1,000円(税込)
フルコンプリートセット 17,000円(税込)
.LIVEコンプリートセット 5,000円(税込)
ぶいぱい1期生コンプリートセット 3,000円(税込)
ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円(税込)
ぶいぱい3期生コンプリートセット 3,000円(税込)
・音声フォーマット：wav
【個人テーマ】
▼.LIVE
花京院ちえり：幼なじみのくせに......っ!
神楽すず：偶然なんて言わせない
もこ田めめめ：配達員さんにめろめろ…(ハート)
七星みりり：星空の下、君に触れて
リクム：IF 思い出との狭間で
▼ぶいぱい
＜1期生＞
鬼頭みさき：緊急指名☆かりもの競争！
紅蓮罰まる：明日、君に渡す恋
秘間慈ぱね：心の声を勝手に聞かないで！！
＜2期生＞
鍵宮シエル：鍵宮は先輩のこと……
烏丸ぴょこ：海辺のレストラン
遠吠きゃん：先輩に告白されて分かったこと
ベルモット・ベルーナ：自己投影型でお楽しみください。(ｽｩｰ)
まるげりちゃ：トゥクトゥク乗った君にトゥンクトゥンク
綿貫ねぐせ：喫茶店で
＜3期生＞
彩歌すいれん：私のきもちなんて知りもしないくせに..
猫撫こぜに：お客様は、お財布です(ハート)
蜂蜜ぷりん：近いけど遠い存在のきみ
■販売概要
【販売期間】
2025年10月10日(金)12時00分～2025年10月23日(木)23時59分
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【最後に・・・】
アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。
これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？
■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■
・VTuberが好きな方
・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方
・0-1で企画立案経験のある方
・YouTubeでの配信に知見や興味がある方
・Web3.0に興味のある方
■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■
・営業
・イベント制作
・タレントマネージャー 他
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！
募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/