「七色のステージ ～アイドルVTuber始めました～」、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて10月9日(木) より配信開始

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下当社）は、当社が制作プロデュースを手がけるショートドラマ作品「七色のステージ ～アイドルVTuber始めました～」が、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて2025年10月9日(木) より配信開始することをお知らせいたします。

配信作品について七色のステージ ～アイドルVTuber始めました～

あらすじ：

輝くステージを夢見た１人の地下アイドル、橋爪菜々。その夢は仲間の裏切りにより潰された。

夢を諦められない菜々が踏み出した新たなステージは、"アイドルVTuber”

だがそこでも…かつての仲間やVTuberの先輩、いきすぎた愛を持つファンたちによって絶望を味わうことに。

それでも菜々は挫けることなく夢を追い、戦い続ける。追い続けた先に七色に輝くステージが開けていると信じてー

※この物語はフィクションです。

製作著作：FANY Studio

制作プロダクション：MintoStudio、 株式会社HA-LU

監督： 遠藤 賢

主なキャスト：YURARA(moxymill)、松本 玲奈、瀬戸 真莉奈、久保田 真旺、八杉 泰雅、尾崎 右京、冨田 智、加藤 こころ、成島 敏晴、一ノ瀬 なな(シンデレラ宣言!)、千

FANY :D（ファニーディー）について

FANY :D（ファニーディー）は1話1～3分程度で、冒頭数話無料でその後都度課金となる「人間の欲望を解放する」をコンセプトとする縦型ショートドラマアプリです。復讐や裏切り、BL等を中心に初年度は50本以上のオリジナル作品の配信を予定しています。





株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

ショートドラマスタジオ特設ページ

https://mintoshortdrama.wraptas.site/ (https://mintoshortdrama.wraptas.site/)



会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/