【東京グレートベアーズ】MAPPA presents 劇場版 『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』DAYに宮野真守さん出演決定！

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2025年11月13日(木)にTOYOTA ARENA TOKYOで開催される、2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム ウルフドッグス名古屋戦 1戦目において、マッチデースポンサーを務める株式会社MAPPAがアニメーション制作をしている劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』で謎のアイドルプロデューサー・巽幸太郎（たつみ・こうたろう） 役を務め、声優・俳優・歌手と幅広く活躍されている宮野真守さんの出演が決まりましたので、お知らせいたします。

■MAPPA presents 劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』DAY 開催概要

・対戦カード：東京グレートベアーズ vs ウルフドッグス名古屋

・日時：

11月13日（木）17:00開場、18:00オープニングセレモニー、19:05試合開始

※開場時間・オープニングセレモニー開始時間は、変更になる可能性がございます。

・会場：TOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区青海一丁目3番1号）

・後援：東京都

■宮野真守さん 出演概要

・日時：2025年11月13日（木）

・会場：TOYOTA ARENA TOKYO コート上

・内容：選手入場時の呼び込み（18:00頃）、始球式（19:00頃）、ハーフタイム（20:00頃）

※タイムスケジュールは変更になる可能性がございます。

■宮野真守（みやの・まもる）さん プロフィール

1983年6月8日生まれ 埼玉県出身。声優・俳優・歌手。

2001年に海外ドラマ『私はケイトリン』の吹き替えで声優デビュー。

近年では、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（23年）のマリオ役、『キン肉マン 完璧超人始祖編』（24~25年）のキン肉マン役など話題作で主演を務める。

俳優としても2018年の劇団☆新感線『髑髏城の七人』Season月《下弦の月》の主演・捨之介役、映画『パリピ孔明 THE MOVIE』（25年）のMCマモ役など話題作に出演。

2008年、アルバム『Discovery』で歌手デビューを果たす。

■劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』ストーリー

(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会

ゾンビィのアイドルは佐賀を、そして世界を救えるのかー!?

2025年、佐賀万博開催で盛り上がる地球。

フランシュシュは万博のアンバサダーに起用され、メインイベントのSAGAアリーナライブへ向けて準備を進めていた。

しかし、突如として巨大な宇宙船が佐賀上空に出現し、佐賀県全土を攻撃し始める。

動揺するフランシュシュメンバーたち。

ただのアイドルにできることは何もないのか......!?

そんな中、唯一ゾンビィとして自我を取り戻していなかった伝説の山田たえが覚醒し、フランシュシュ脱退を宣言してこの侵略を止めようと単身敵地に乗り込んでしまう。

バラバラになってしまったフランシュシュたちは、再び絆を取り戻し、佐賀を救うことができるのかーー!?

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/