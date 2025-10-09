システムサービスより『怪獣８号』の「ちまっとさんぬいぐるみ」が10月よりゲームセンターに連続登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、『怪獣８号』のプライズ商品を2025年10月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆怪獣８号 ちまっとさん ぬいぐるみ Part1

【アミューズメント専用景品】

約12cmサイズのボールチェーン付きぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】：怪獣８号 ちまっとさん ぬいぐるみ Part1

【種類】：全4種

【登場時期】：2025年10月3週より順次登場予定

【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2510_kj_SS16172

※無くなり次第終了となります。

◆怪獣８号 ちまっとさん ぬいぐるみ Part2

【アミューズメント専用景品】

約12cmサイズのボールチェーン付きぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】：怪獣８号 ちまっとさん ぬいぐるみ Part2

【種類】：全4種

【登場時期】：2025年11月3週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

■ちまっとさんとは

ちまっとしたサイズ感と、どんぐりまなこが可愛いぬいぐるみブランド。

■著作権表記

(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社

■アニメ『怪獣８号』公式サイト

https://kaiju-no8.net/

■怪獣８号【公式】X

https://x.com/KaijuNo8_O

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp/

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。