システムサービスより『怪獣８号』の「ちまっとさんぬいぐるみ」が10月よりゲームセンターに連続登場！

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、『怪獣８号』のプライズ商品を2025年10月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆怪獣８号　ちまっとさん ぬいぐるみ Part1


【アミューズメント専用景品】



約12cmサイズのボールチェーン付きぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】：怪獣８号　ちまっとさん ぬいぐるみ Part1


【種類】：全4種


【登場時期】：2025年10月3週より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2510_kj_SS16172


※無くなり次第終了となります。




◆怪獣８号　ちまっとさん ぬいぐるみ Part2


【アミューズメント専用景品】



約12cmサイズのボールチェーン付きぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】：怪獣８号　ちまっとさん ぬいぐるみ Part2


【種類】：全4種


【登場時期】：2025年11月3週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。







■ちまっとさんとは


ちまっとしたサイズ感と、どんぐりまなこが可愛いぬいぐるみブランド。




■著作権表記


(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社




■アニメ『怪獣８号』公式サイト


https://kaiju-no8.net/




■怪獣８号【公式】X


https://x.com/KaijuNo8_O




■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp/




■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。