システムサービスより『怪獣８号』の「ちまっとさんぬいぐるみ」が10月よりゲームセンターに連続登場！
システムサービス株式会社
約12cmサイズのボールチェーン付きぬいぐるみ。
約12cmサイズのボールチェーン付きぬいぐるみ。
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、『怪獣８号』のプライズ商品を2025年10月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆怪獣８号 ちまっとさん ぬいぐるみ Part1
【アミューズメント専用景品】
約12cmサイズのボールチェーン付きぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】：怪獣８号 ちまっとさん ぬいぐるみ Part1
【種類】：全4種
【登場時期】：2025年10月3週より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2510_kj_SS16172
※無くなり次第終了となります。
◆怪獣８号 ちまっとさん ぬいぐるみ Part2
【アミューズメント専用景品】
約12cmサイズのボールチェーン付きぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】：怪獣８号 ちまっとさん ぬいぐるみ Part2
【種類】：全4種
【登場時期】：2025年11月3週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
■ちまっとさんとは
ちまっとしたサイズ感と、どんぐりまなこが可愛いぬいぐるみブランド。
■著作権表記
(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社
■アニメ『怪獣８号』公式サイト
https://kaiju-no8.net/
■怪獣８号【公式】X
https://x.com/KaijuNo8_O
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp/
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。