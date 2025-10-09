Oasis Live ′25 Tokyo Fan Store サテライト 仙台販売方法・取り扱い商品に関して

株式会社 スペースエイジ

この度、スポーツ関連、キャラクターIPグッズの企画、製造、販売を行う株式会社スペースエイジグローバル(本社：広島県広島市、代表取締役：吉岡憲治)は、世界的大人気バンドOasisの再結成による16年ぶりの日本でのライブを記念して東京MIYASHITA PARKで行われる、「Oasis Live '25 Tokyo Fan Store」 (10 月11日(土)～11月2日(日))のサテライト公式ポップアップ・ショップを2025年10月17日 (金) ～ 10 月26日 (日)で開催いたします。

仙台PARCO1での販売方法・取り扱い商品に関してお知らせいたします。

■現地販売情報について

販売場所：仙台PARCO1 9階 特設会場

販売期間：2025年10月17日(金)～10月26日(日)の10日間

10時00分～20時00分

■運営方法

１.事前決済整理券 ２.時間別整理券 ３.フリー入場

上記の組み合わせで運営させていただきます。

１.事前決済整理券 ２.時間別整理券は下記HPよりお求めください。

https://d.pass-store.jp/pages/oasis-fanstore-satellite

１.事前決済整理券

取得可能日：10月9日(木)16:00～10月14日(火)13:00

２.時間別整理券

取得可能日：10月15日(水)12:00～10月16日(木)

1名様までお申込み可能です。（未就学児のお子様とご入場される場合は事前申請無しで同伴入場可）

2名様以上でご入場をご希望の場合は、同時間枠にてお申込みをお願い致します。

３.フリー入場

10/17、10/18の２日間は

１.事前決済整理券・２.時間別整理券の

お客様の販売終了後にフリー入場とさせていただきます。

３日目以降は在庫状況によりX(旧ツイッター)で販売方法を随時お知らせいたします。

■注意事項(必ずお読みいただいた上でお求めください)

※事前決済整理券で商品お受け取りのお客様は必ずお受け取り日にご来店ください。

10月18日までにお受け取りにいらっしゃらない場合は、自動返金になり決済いただいた商品はキャ

ンセルとさせていただき取り置きも不可になります。

返金額に関しては手数料5%差し引いた決済額の95%の返金になりますので

ご注意ください。返金処理はご購入日から10日前後で行われます。

※在庫に関するお問い合わせ（現在の在庫数や入荷予定等）にはお答えできません。予めご了承ください。

※商品の画像と実際の商品の色・形などは若干異なる場合があります。

※商品は諸般の事情により予告なく変更・発売延期、中止する場合がございます。

※商品ラインナップ、商品名、価格、デザイン、仕様、購入個数制限は変更になる場合があります。

※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

各商品の販売数量の日割り設定はありません。

完売した商品の予約受付、後日配送は対応しておりません。

※商品ご購入後の不良品以外の返品や交換はできません。

また、破損や紛失などにも対応できません。

※ご購入された商品に万が一、破損品(商品が壊れていた等)、汚損品(商品自体に汚れが付着していた等)、不良品があった場合、お受け取り、ご購入日の当日の営業時間内に店頭スタッフまでお声がけください。

同じ商品との交換(在庫が切れてしまっている場合はご返金)させていただきます。

お受け取り、ご購入日を過ぎてしまった場合は対応出来かねますのでご了承ください。

※グッズの転売はお断りいたします。

転売等のトラブルに関しては、主催者は一切責任を負いません。

■更新情報

X(旧ツイッター)で随時情報更新を行います。

Ｘ【Space Age Global 】@spaceage_global

https://x.com/spaceage_global

■Oasis Live '25 JAPAN : オアシス来日記念公式サイト

https://oasislive25.jp/

■お問合せ先について

番号：0570-015-351

問い合わせご対応可能時間：10時00分～18時00分