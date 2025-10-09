第1回ユニオンフォーラム（j.union × TUNAG for UNION）を12/16(火)に開催

株式会社スタメン

株式会社スタメン（東京本社：東京都千代田区、代表取締役：大西 泰平、以下 当社）が開発・提供する「TUNAG for UNION（ツナグ フォー ユニオン、https://biz.tunag.jp/lp/union(https://biz.tunag.jp/lp/union)）」と、労働組合専門のコンサルティング会社であるj.union株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：服部 恵祐、以下j.union）は、労働組合領域における価値提供の強化を目的とした協業を開始後の取り組みとして、第1回ユニオンフォーラム（j.union × TUNAG for UNION）を開催いたします。

参加を申し込む（無料） :https://go.union-forum.jp/l/900371/2025-09-30/mbt78

開催背景

社会・経済・組織が大きく変化している中で、労働組合は今大きな転換期にあります。 これまでの賃上げ・労働条件改善などの集団的な取り組みへの期待が高まる一方で、多様な働き方や持続可能な働き方への個別的な期待も現れてきています。 従来の発想や枠組みでの組合活動では対応できない未知の領域です。まさに組合のＯＳそのものも転換期です。 第１回ユニオンフォーラムでは、その転換のヒントになる「対話」「多様性」「組合員ファースト」「労働法制・労使制度」の４つの視点をテーマにします。 未来の労働組合づくりに挑戦している労働組合のリーダーやＯＢ、未来の労働組合へのヒントをご提言をされている識者やマスコミの方々をお招きして、 労働組合の可能性を見つめ、社会・企業・働く者のための労働組合の変革のヒントをゲスト登壇者と参加者みんなで探究していきます。

開催概要

労働組合は今、大きな転換点に立っています。 春闘をはじめ、賃上げや雇用環境の改善をめぐる社会的関心が高まる一方で、労使の関係性の変化や、多様な働き手の参画、制度や慣行の再設計といった課題にも直面しています。 こうした時代の潮流を受けて、「これからの労働組合」が担うべき役割や持続可能なあり方について、共に語り合う場とします。 新しい組合の姿と活動の方向性を共に考え、組合員一人ひとりが自分ごととして共感し動ける環境づくりのあり方を探ります。

■開催日時：2025/12/16（火）11:00～18:00

・受付開始：10:30～

・懇親会：16:30～

■参加費：無料

■会場：M SQUARE（エム スクエア）

・住所：東京都中野区中野3-8-4

https://maps.app.goo.gl/yJLV5tHLmb87eA2x6

[アクセス]

・JR中央線(快速) 中野駅 徒歩7分

・JR中央・総武線 中野駅 徒歩7分

・東京メトロ東西線 中野駅 徒歩7分

■申し込み方法：下記ページの入力フォームに必要項目を入力し、お申し込みください。

https://go.union-forum.jp/l/900371/2025-09-30/mbt78

■注意事項：同業他社のご参加はご遠慮いただいております。

参加を申し込む（無料） :https://go.union-forum.jp/l/900371/2025-09-30/mbt78

j.union株式会社について

労働組合を専門としたコンサルティング事業を展開している企業として、これまでに国内の企業内組合、産業別組合を中心に累計4,700以上の組織と取引をしています。30年以上にわたる経験から蓄積されたノウハウや活動支援の実績を活かし、役員育成や組合員教育につながる研修の提供や、情宣物の制作、調査、システムを提供。労働組合同士をつなぐコミュニティの運営など、30種類以上のサービスを展開しており、さまざまなご相談に対して、総合的な課題解決のサポートを行っています。

会社名：j.union株式会社

代表者：代表取締役社長 服部 恵祐

本社：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー 22 階

設立：1989年（平成元年）3月6日

事業内容：労働組合専門の活動支援

URL：https://www.j-union.co.jp https://www.j-union.net

TUNAG for UNIONについて

TUNAG for UNIONは、組合活動に必要な情報を集約できるアプリです。2022年1月サービスリリースし、業種業態・規模問わず様々な組合に導入いただき、現在200以上の組合にご活用いただいております。労働組合に関する全ての情報について、「発信するだけでなく、一人ひとりに受け取ってもらう」ことまでを重視しています。

日々の活動情報の発信から、それに紐づく申請・承認、組合員の反応の見える化まで、TUNAG for UNIONひとつで実現できます。 組合活動に必要な情報共有を1つのアプリで完結できるため、組合員の皆様にとっても、情報の受け取りや、申請などのアクションが容易になります。

導入から定着まで、労働組合専門の担当者が支援し、各労働組合様の課題や目指したい姿に合わせた取り組みを実現可能です。

■ 公式サイト：https://biz.tunag.jp/lp/union

■ 労働組合の未来を創るWebメディア「for UNION」：https://union.tunag.jp/

株式会社スタメンについて

「一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める。」を経営理念に、2016年に創業。その後順調な事業拡大により2020年12月に株式上場。HR Tech領域のサービスである「TUNAG」、クラウド型のIT資産管理・操作ログ管理ツール「Watchy」をはじめとした、複数のサービスを展開しています。

会社名：株式会社スタメン

代表者：代表取締役社長 大西 泰平

東京本社：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

名古屋本社：愛知県名古屋市中村区下広井町1-14-8

事業：TUNAG（ツナグ） https://biz.tunag.jp/

Watchy（ウォッチー） https://watchy.biz/

創業：2016年8月

従業員数：171名 (連結社員数：2025年6月末時点)

証券コード：4019

URL： https://stmn.co.jp/